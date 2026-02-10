Frente frío 34: ¿Cuándo entra y dónde podría caer nieve?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la probabilidad de caída de nieve y aguanieve en varios estados del país durante esta semana, debido a la convergencia de diversos sistemas atmosféricos y al ingreso del frente frío número 34, previsto para este miércoles.De acuerdo con el pronóstico, desde la mañana de este martes una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se desplazan sobre Sonora y Chihuahua. En interacción con el ingreso de humedad de la corriente en chorro subtropical, estos sistemas provocarán ambiente frío a muy frío, vientos fuertes, lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país.Se esperan lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, donde existe probabilidad de nieve o aguanieve en zonas serranas, condición que podría extenderse a regiones montañosas de Sonora, el norte de Sinaloa y Durango.El SMN advirtió que la presencia de nieve y aguanieve puede ocasionar derrapes o colisiones vehiculares, principalmente en tramos carreteros con curvas o pendientes, por lo que recomendó extremar precauciones.Hacia el final del martes, la circulación ciclónica y la vaguada en altura se desplazarán hacia Texas, en Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.Sin embargo, durante la tarde-noche, el frente frío número 34 se aproximará a Baja California, donde generará rachas de viento fuertes tanto en la entidad como en el golfo de California.Para miércoles y jueves, el sistema frontal avanzará sobre el noroeste del país y, en combinación con la corriente en chorro subtropical, provocará vientos intensos, así como lluvias y chubascos en la región.Finalmente, para el viernes 13 se prevé el ingreso de una vaguada polar sobre el noroeste de México, que al interactuar con las corrientes en chorro polar y subtropical ocasionará lluvias y chubascos, con acumulados puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, además de la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.Los pronósticos indican que un frente frío más y una masa de aire polar avanzan hacia el norte del país y el Golfo de México, por lo que es probable que ingrese a la Península de Yucatán el próximo domingo.