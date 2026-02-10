Frente frío 34: ¿Cuándo entra y dónde podría caer nieve?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la probabilidad de caída de nieve y aguanieve en varios estados del país durante esta semana, debido a la convergencia de diversos sistemas atmosféricos y al ingreso del frente frío número 34, previsto para este miércoles.

De acuerdo con el pronóstico, desde la mañana de este martes una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se desplazan sobre Sonora y Chihuahua. En interacción con el ingreso de humedad de la corriente en chorro subtropical, estos sistemas provocarán ambiente frío a muy frío, vientos fuertes, lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país.

Se esperan lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, donde existe probabilidad de nieve o aguanieve en zonas serranas, condición que podría extenderse a regiones montañosas de Sonora, el norte de Sinaloa y Durango.

El SMN advirtió que la presencia de nieve y aguanieve puede ocasionar derrapes o colisiones vehiculares, principalmente en tramos carreteros con curvas o pendientes, por lo que recomendó extremar precauciones.

Hacia el final del martes, la circulación ciclónica y la vaguada en altura se desplazarán hacia Texas, en Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.

Sin embargo, durante la tarde-noche, el frente frío número 34 se aproximará a Baja California, donde generará rachas de viento fuertes tanto en la entidad como en el golfo de California.

Para miércoles y jueves, el sistema frontal avanzará sobre el noroeste del país y, en combinación con la corriente en chorro subtropical, provocará vientos intensos, así como lluvias y chubascos en la región.

Finalmente, para el viernes 13 se prevé el ingreso de una vaguada polar sobre el noroeste de México, que al interactuar con las corrientes en chorro polar y subtropical ocasionará lluvias y chubascos, con acumulados puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, además de la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Los pronósticos indican que un frente frío más y una masa de aire polar avanzan hacia el norte del país y el Golfo de México, por lo que es probable que ingrese a la Península de Yucatán el próximo domingo.