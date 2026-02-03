Frente Frío 33: ¿Qué estados serán los más afectados por heladas y frío intenso?

Este miércoles se prevé un marcado descenso térmico en gran parte del país. La entrada del frente frío número 33, reforzado por una masa de aire polar y la corriente en chorro subtropical, provocará frío intenso, rachas de viento y lluvias dispersas en varias regiones.

En el norte del país, el sistema frontal favorecerá vientos fuertes y ambiente muy frío . En la costa occidental de Baja California, una circulación ciclónica en niveles medios y altos intensificará las rachas. Mientras tanto, un canal de baja presión con humedad del Pacífico y del Golfo de México generará chubascos con actividad eléctrica en el occidente, centro, oriente, sur y sureste.

Aunque por la tarde persistirá un ambiente cálido a caluroso en amplias zonas, noches y madrugadas continuarán frías a muy frías en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Temperaturas previstas

Máximas de 35 a 40 °C: costas de Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur; noroeste de Durango; Nuevo León; Tamaulipas; San Luis Potosí; Jalisco; Colima; Morelos; suroeste de Puebla; costa de Chiapas.

Mínimas de −10 a −5 °C con heladas: sierras de Baja California, Chihuahua y Durango.

Mínimas de −5 a 0 °C con heladas: sierras de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Mínimas de 0 a 5 °C: sierras de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, CDMX, Morelos y Chiapas.

Lluvias

Chubascos (5–25 mm): Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1–5 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), Jalisco, Colima, Chiapas y Quintana Roo.

Se recomienda abrigarse, extremar precauciones por heladas y vientos y mantenerse atento a los avisos oficiales .

SV