Domingo, 09 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Suspenden clases en 14 mil escuelas de Puebla por Frente Frío 13

La suspensión aplica para escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos

Por: Elsy Angélica Elizondo

Será un millón 864 mil 393 estudiantes que no tendrán clases por las condiciones climatológicas en Puebla. SUN / ARCHIVO

Será un millón 864 mil 393 estudiantes que no tendrán clases por las condiciones climatológicas en Puebla. SUN / ARCHIVO

El Gobierno de Puebla, por medio de la Secretaría de Educación Pública, informó que ante las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 13 y siguiendo las recomendaciones de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, se suspenderán las clases este lunes 10 de noviembre en 14 mil 789 escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos. 

LEE: Por lluvias y frío, suspenden clases para mañana lunes en este Estado

La medida aplica en instituciones ubicadas en la Sierra Norte, Nororiental, los valles de Serdán y Atlixco, la Mixteca y la zona Angelópolis. El servicio educativo se reanudará el martes 11 de noviembre.

Con el propósito de proteger la salud de un millón 864 mil 393 estudiantes, la enseñanza continuará a distancia con el acompañamiento de 99 mil 453 docentes, quienes desarrollarán actividades académicas adaptadas a cada nivel escolar. 

     

Algunos de los municipios con suspensión son:

  • Acatzingo 
  • Ajalpan 
  • Atlixco 
  • Cuetzalan 
  • Hueytamalco 
  • Teziutlán 
  • Zacatlán 
  • Huauchinango 
  • Tepeyahualco 
  • San Pedro Cholula 
  • San Martín Texmelucan 
  • Chignahuapan 
  • Ixtepec 
  • Oriental 
  • Libres 
  • Izúcar de Matamoros 
  • Tepeojuma 
  • Huajuapan de León
     

Asimismo, el martes 11 de noviembre se mantendrá la suspensión de clases presenciales en las regiones de las sierras Norte y Nororiental, reanudándose el miércoles 12 de noviembre en los horarios habituales.

La Secretaría exhortó a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización climática. Con estas medidas, el Gobierno de Puebla reafirma su compromiso con la seguridad y bienestar del alumnado. 

     

¿Qué son los frentes fríos? 

Un frente frío es el choque de dos masas de aire, una fría y una cálida, provocando la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones