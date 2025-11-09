El Gobierno de Puebla, por medio de la Secretaría de Educación Pública, informó que ante las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 13 y siguiendo las recomendaciones de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, se suspenderán las clases este lunes 10 de noviembre en 14 mil 789 escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

La medida aplica en instituciones ubicadas en la Sierra Norte, Nororiental, los valles de Serdán y Atlixco, la Mixteca y la zona Angelópolis. El servicio educativo se reanudará el martes 11 de noviembre.

Con el propósito de proteger la salud de un millón 864 mil 393 estudiantes, la enseñanza continuará a distancia con el acompañamiento de 99 mil 453 docentes, quienes desarrollarán actividades académicas adaptadas a cada nivel escolar.

Algunos de los municipios con suspensión son:

Acatzingo

Ajalpan

Atlixco

Cuetzalan

Hueytamalco

Teziutlán

Zacatlán

Huauchinango

Tepeyahualco

San Pedro Cholula

San Martín Texmelucan

Chignahuapan

Ixtepec

Oriental

Libres

Izúcar de Matamoros

Tepeojuma

Huajuapan de León

Asimismo, el martes 11 de noviembre se mantendrá la suspensión de clases presenciales en las regiones de las sierras Norte y Nororiental, reanudándose el miércoles 12 de noviembre en los horarios habituales .

La Secretaría exhortó a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización climática. Con estas medidas, el Gobierno de Puebla reafirma su compromiso con la seguridad y bienestar del alumnado.

¿Qué son los frentes fríos?

Un frente frío es el choque de dos masas de aire, una fría y una cálida , provocando la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

