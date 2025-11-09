El Gobierno de Puebla, por medio de la Secretaría de Educación Pública, informó que ante las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 13 y siguiendo las recomendaciones de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, se suspenderán las clases este lunes 10 de noviembre en 14 mil 789 escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos. La medida aplica en instituciones ubicadas en la Sierra Norte, Nororiental, los valles de Serdán y Atlixco, la Mixteca y la zona Angelópolis. El servicio educativo se reanudará el martes 11 de noviembre.Con el propósito de proteger la salud de un millón 864 mil 393 estudiantes, la enseñanza continuará a distancia con el acompañamiento de 99 mil 453 docentes, quienes desarrollarán actividades académicas adaptadas a cada nivel escolar. Algunos de los municipios con suspensión son: Asimismo, el martes 11 de noviembre se mantendrá la suspensión de clases presenciales en las regiones de las sierras Norte y Nororiental, reanudándose el miércoles 12 de noviembre en los horarios habituales.La Secretaría exhortó a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización climática. Con estas medidas, el Gobierno de Puebla reafirma su compromiso con la seguridad y bienestar del alumnado. Un frente frío es el choque de dos masas de aire, una fría y una cálida, provocando la formación de tormentas severas y eventos de Norte.EE