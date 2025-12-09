El pleno del Congreso de Veracruz, designó como nueva Fiscal General del Estado por un periodo de cuatro años (con posibilidad de relegirse por un periodo más) a la ahora exmagistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

Durante sesión ordinaria realizada la tarde-noche de este lunes y a propuesta de la gobernadora Rocío Nahle García, la mayoría de diputados morenistas y sus aliados del PVEM y PT (junto con uno del PAN y uno de MC) avalaron a Jiménez Aguirre, quien se desempeñaba como magistrada en Materia Penal del Poder Judicial del Estado.

Los legisladores aprobaron -en la misma sesión donde se efectúo un receso y cambió en la orden del día- el nombramiento con 40 votos a favor y 5 en contra, al considerar que el perfil propuesto cumplía con todos los requisitos para fortalecer la procuración de justicia y combatir la impunidad, entre otros elementos.

En el documento remitido a la legislatura, la mandataria aseguró que su propuesta cumplía con todos los requisitos legales, como tener ciudadanía mexicana, contar con 30 años cumplidos, poseer titular de licenciatura en derecho con antigüedad mínima de 5 años, no tener condena por delito alguno y no pertenecer al estado eclesiástico.

Además de un perfil de persona honorable, conocimientos en ámbito jurídico, procuración de justicia y administración, así como respeto a derechos humanos, atención a las víctimas y perspectiva de género; y someterse a los exámenes de control y confianza.

Cinco legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI votaron en contra al considerar que la designación, bajo un nuevo método legal aprobado a finales de noviembre (donde el Ejecutivo en turno hace la propuesta sin una convocatoria abierta) , violaba la autonomía del organismo, sin embargo, celebraron la salida de la ahora exfiscal Verónica Hernández, a quien consideraron un instrumento de represión del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

En contra parte, el Grupo Legislativo de Morena, PVEM y PT, defendieron la experiencia de la nueva fiscal y la legalidad de su nombramiento.

Te puede interesar: Secretaría de Salud aplica más de 10 millones de vacunas contra sarampión

Experiencia de la nueva fiscal

La nueva fiscal, quien tomó protesta de ley en el recinto legislativo, cuenta con una amplia trayectoria en el campo del Derecho Penal, que ha desarrollado en la administración de justicia.

Inició como auxiliar Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia, hasta lograr desempeñarse como secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala en Materia Penal.

Además, fue Jueza de Control y Enjuiciamiento en el Séptimo Distrito Judicial con cabecera en Poza Rica, Veracruz; Jueza de Enjuiciamiento en los Distritos Judiciales Octavo, con cabecera en Papantla y Sexto con cabecera en Tuxpan.

En 2020, fue nombrada Magistrada del Poder Judicial del Estado y elegida por sus pares como presidenta de Sala y en 2022 como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado.

En la elección judicial pasada, logró ser electa por un periodo de nueve años como Magistrada en Materia Penal con más de 106 mil votos a su favor, cargo al que solicitó separarse.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV