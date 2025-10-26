Dos mujeres, identificadas como Karla Daniela "N" y Anabel "N", fueron detenidas por presuntamente estar relacionadas con el secuestro de la bebé Judith Alejandra, ocurrido el pasado 23 de octubre en el hospital Materno Infantil de la capital de Durango, informó la Fiscalía de la entidad.

La fiscal del Estado, Sonia Yadira de la Garza, informó que Karla Daniela salió de su domicilio en la colonia Benito Juárez y se dirigió al hospital Materno Infantil, al que ingresó a las 9 de la mañana. La presunta responsable dejó una bolsa negra en las escaleras de emergencia por donde ingresó. Al estar dentro del hospital, Karla Daniela estuvo en varias áreas.

Previamente, había conocido a Anabel, contratada por una empresa de limpieza. Esta persona le había comentado quién era la bebé más viable para ser privada de la libertad, porque era la más sana.

"Ella proporcionó información del número de cuna, informó horarios de cambios de turno, horarios en que daban alimentación a los bebés. Era el área que tenía más oportunidad, y Karla Daniela entró y salió varias veces del hospital" , comentó la fiscal.

Además, informó que Karla Daniela y Anabel estuvieron platicando cinco minutos y después Karla Daniela ingresó al área restringida y envolvió a la niña en una sábana y la sacó por debajo del brazo. Posteriormente, la depositó en la bolsa negra que había dejado en las escaleras de emergencia.

"Se dirigió caminando por la calle Miguel de Cervantes Saavedra, donde dejó el pantalón quirúrgico en un baño y posteriormente tomó un taxi hacia su domicilio en el fraccionamiento Benito Juárez. Puso en riesgo la vida de la menor y la violentó cortándole el cabello" , comentó la fiscal.

Al darse cuenta de la pesquisa, decidió abandonar a la bebé en un jardín a unas cuadras de su casa y la dejó al interior de la bolsa negra. Ciudadanos hicieron el reporte al 911 cuando la encontraron.

Asimismo, la fiscal mencionó que Karla Daniela había informado a su mamá y a su pareja, que vive en Estados Unidos, que había tenido un bebé unos días antes. Además, les hizo creer que estaba estudiando enfermería.

Las dos detenidas fueron puestas a disposición del Centro de Readaptación Social donde enfrentarán cargos por los delitos que se les imputen.

La fiscal también informó que la menor se encuentra en buen estado de salud y que los padres fueron informados de los avances en la investigación.

