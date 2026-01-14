Registran feminicidios en Tabasco durante primeros días de 2026

Un arranque violento ha tenido 2026 para las mujeres en Tabasco, donde en los primeros 14 días de enero se han contabilizado cuatro mujeres víctimas de feminicidio.

El más reciente se registró el lunes en la ranchería Cocohital, en el municipio de Comalcalco. Acorde con testigos, la mujer era perseguida por dos sujetos armados mientras viajaba en su motocicleta y, al darle alcance, la ejecutaron con un disparo en la cabeza.

La víctima fue identificada como Alejandra "N", de 30 años, y tras el reporte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al sitio para iniciar la carpeta de investigación.

Apenas la madrugada del domingo 11 de enero se reportó el asesinato a balazos de una mujer identificada como Karla Cristell "N" al interior de un domicilio de la calle Lino Merino, en la colonia El Castaño, en Macuspana.

Mientras que el 2 de enero fue localizada una mujer sin vida, en un barranco en la ranchería Monte Grande, en Jonuta.

El 1 de enero también se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer con signos de violencia sobre la carretera Nacajuca-Jalpa de Méndez, cerca de un motel.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Tabasco se han registrado 11 homicidios dolosos en los primeros 12 días del año, de los cuales, ocho de las víctimas son hombres y cuatro son mujeres.

AO

