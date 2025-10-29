Ante las bajas temperaturas registradas en los últimos días en Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha informado, que ha quedado activada la Alerta Amarilla debido al Frente Frío 11, el cual se encuentra próximo a llegar a gran parte del país.

Se espera que las temperaturas desciendan a un máximo de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas de la mañana, por lo que se recomienda tratar de no salir de casa en este horario, especialmente si usted vive en alguna de las siguientes alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, debido a que estás demarcaciones territoriales son las que corren un mayor riesgo.

¿Cuándo terminará el Frente Frío 11 en México 2025?

Según un informe presentado por la Comisión Nacional del Agua, este se extenderá hasta el jueves 30 de octubre, sin embargo, pero no se descarta que se extienda hasta el lunes 3 de noviembre.

Debido a que los efectos de la temporada otoñal ya se encuentran presentes en nuestro país, es momento de utilizar ropa abrigada y proteger nuestra salud. Pero, ¿te gustaría conocer como salvaguardar mejor el estado de salud de tus seres queridos? A continuación, te brindamos algunas recomendaciones al respecto.

Vestimenta y Protección Personal

1. Utilice el método de la cebolla: cúbrase con varias prendas, ya que esto calienta mejor que una sola ropa gruesa y permite ajustarse al ambiente donde se encuentre.

2. Evite usar doble media o calcetín, pues esto puede bloquear la circulación; en su lugar, use calcetines de lana.

3. Proteja el rostro, la cabeza, las manos y las orejas.

4. Al salir de un lugar caliente, cúbrase la boca y la nariz.

5. Limite el tiempo al aire libre en momentos extremadamente fríos y/o con vientos fuertes, ya que la exposición prolongada puede forzar el corazón o hacer que la presión arterial suba demasiado.

Salud y Nutrición

6. Tome líquidos calientes para ayudar a mantener su temperatura corporal.

7. Consuma frutas y verduras ricas en vitamina C, como naranja, limón, guayaba, fresas, ciruelas, pimientos y brócoli, entre otras.

8. Beba mucha agua (preferiblemente al tiempo), ya que mantener la hidratación corporal permite al cuerpo regular mejor su temperatura.

Seguridad en el Hogar y Calefacción

9. Use la calefacción de forma moderada para evitar cambios de temperatura bruscos con el exterior.

10. En caso de utilizar cualquier tipo de calefactor, horno o chimenea, mantenga una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

11. Evite el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados.

12. Evite los cambios frecuentes de temperatura al pasar de lugares con aire acondicionado a espacios a la intemperie.

Atención a Poblaciones Vulnerables

13. Preste atención especial a niñas y niños menores de 5 años y a personas adultas mayores.

14. Apoye a personas en situación de calle que necesiten abrigo y atención ante las bajas temperaturas.

15. Proteja a sus mascotas, ya que estas también son susceptibles al frío.

