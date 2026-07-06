El Gobierno de México comenzó este lunes 6 de julio la entrega de los pagos correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026 para las Pensiones y Programas para el Bienestar.

Los depósitos se realizarán de forma escalonada hasta el 29 de julio , siguiendo la letra inicial del primer apellido de cada persona beneficiaria. Los recursos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de intermediarios.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar julio 2026

Así quedó el calendario oficial de depósitos:

A - Lunes 6 de julio

- Lunes 6 de julio B - Martes 7 de julio

- Martes 7 de julio C - Miércoles 8 y jueves 9 de julio

- Miércoles 8 y jueves 9 de julio D, E y F - Viernes 10 de julio

- Viernes 10 de julio G - Lunes 13 y martes 14 de julio

- Lunes 13 y martes 14 de julio H, I, J y K - Miércoles 15 de julio

- Miércoles 15 de julio L - Jueves 16 de julio

- Jueves 16 de julio M - Viernes 17 y lunes 20 de julio

- Viernes 17 y lunes 20 de julio N, Ñ y O - Martes 21 de julio

- Martes 21 de julio P y Q - Miércoles 22 de julio

- Miércoles 22 de julio R - Jueves 23 y viernes 24 de julio

- Jueves 23 y viernes 24 de julio S - Lunes 27 de julio

- Lunes 27 de julio T, U y V - Martes 28 de julio

- Martes 28 de julio W, X, Y y Z - Miércoles 29 de julio

¿Cuánto deposita cada programa?

Durante este operativo se entregan los apoyos correspondientes a los principales programas sociales federales:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: Seis mil 400 pesos bimestrales .

. Pensión Mujeres Bienestar: Tres mil 100 pesos bimestrales para mujeres de 60 a 64 años.

para mujeres de 60 a 64 años. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: Tres mil 300 pesos bimestrales .

. Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: La mayoría de las personas beneficiarias recibe un apoyo de mil 650 pesos bimestrales .

¿Es necesario retirar el dinero el mismo día?

No. Las autoridades recordaron que no es obligatorio acudir al Banco del Bienestar el día del depósito, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta bancaria hasta que la persona beneficiaria decida retirarlo o utilizar su tarjeta para realizar compras o pagos.

¿Quiénes reciben el pago?

La dispersión de julio-agosto beneficia a:

Personas adultas mayores de 65 años o más.

Mujeres de 60 a 64 años inscritas en la Pensión Mujeres Bienestar.

Personas con discapacidad permanente.

Niñas y niños inscritos en el Programa para Hijos de Madres Trabajadoras.

Las autoridades reiteraron que estos apoyos se entregan de manera directa, gratuita y sin intermediarios, además de recordar que los programas sociales son públicos y no pueden utilizarse con fines políticos.

EE