El Gobierno de México comenzó este lunes 6 de julio la entrega de los pagos correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026 para las Pensiones y Programas para el Bienestar. Los depósitos se realizarán de forma escalonada hasta el 29 de julio, siguiendo la letra inicial del primer apellido de cada persona beneficiaria. Los recursos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de intermediarios.Así quedó el calendario oficial de depósitos: Durante este operativo se entregan los apoyos correspondientes a los principales programas sociales federales:No. Las autoridades recordaron que no es obligatorio acudir al Banco del Bienestar el día del depósito, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta bancaria hasta que la persona beneficiaria decida retirarlo o utilizar su tarjeta para realizar compras o pagos.La dispersión de julio-agosto beneficia a: Las autoridades reiteraron que estos apoyos se entregan de manera directa, gratuita y sin intermediarios, además de recordar que los programas sociales son públicos y no pueden utilizarse con fines políticos. EE