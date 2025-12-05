Estos son los días y horarios con más asaltos durante diciembre en CDMX

Los actos delincuencia como asaltos, y robos están presentes durante todo el año, por desgracia, pero hay una temporada donde las cifras de estos actos aumentan un poco más: el mes de diciembre. Como es temporada navideña y fin de año, muchos trabajadores reciben aguinaldos, bonos, prestamos entre otros, que suelen se utilizados para comprar los regalos de navidad, así como también pagar otro tipo de servicios.

Según un análisis realizado por el geógrafo Alfonso Arteaga, los días en los que hay más asaltos en la CDMX son el 30 de noviembre y el 21 de diciembre, que concuerdan con los días de pagos del aguinaldo. Es cuando los delincuentes deciden aprovechar esta temporada para realizar sus actos.

Informó que los cuadrantes más peligroso en el mes diciembre, según los reportes del año pasado, indicaron que específicamente el día 21 de diciembre por las colonias Buenavista y Santa María la Rivera, en la zona del Zócalo como el área de Republica de Cuba, la zona de la Alameda y la avenida Juárez, fueron donde hubo más asaltos.

Apoyados por el estudio "Reporte de Incidencia delictiva en la CDMX" por el Observatorio de Ciudad de México, estas son las alcaldías donde más carpetas de Investigación por robo a transeúnte hay.

Alcaldías con más robos a transeúntes

Cuauhtémoc (Centro Histórico) Miguel Hidalgo Benito Juárez Iztacalco Venustiano Carranza Azcapotzalco Álvaro Obregón

Los asaltos y robos también se hacen presentes en los transportes públicos.

Estaciones del metro con más robos

Hidalgo

Zócalo

Bellas Artes

Pantitlán

Indios Verdes

Tacuba

Pino Suárez

Tacubaya

Balderas

Universidad

Guerrero

Constitución de 1917

Las horas cuando más ocurren asaltos y robos

No hay una hora específica, pero la mayoría se concentran durante la tarde a partir del medio día; de 12:00 a 18:00 pm y en la tarde-noche 18:01 pm a 24:00 am.

KR