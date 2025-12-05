Viernes, 05 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Estos son los días y horarios con más asaltos durante diciembre en CDMX

Toma tus precauciones y cuídate si circulas por las siguientes zonas donde hay más robos y asaltos

Por: El Informador

En la mayoría de las colonias de la alcaldía Cuauhtémoc es donde suceden estos crímenes. CANVA

En la mayoría de las colonias de la alcaldía Cuauhtémoc es donde suceden estos crímenes. CANVA

Los actos delincuencia como asaltos, y robos están presentes durante todo el año, por desgracia, pero hay una  temporada donde las cifras de estos actos aumentan un poco más: el mes de diciembre. Como es temporada navideña y fin de año, muchos trabajadores reciben aguinaldos, bonos, prestamos entre otros, que suelen se utilizados para comprar los regalos de navidad, así como también pagar otro tipo de servicios.

LEE: Fechas límite para pagar impuestos con descuento en cada Estado

Según un análisis realizado por el geógrafo Alfonso Arteaga, los días en los que hay más asaltos en la CDMX son el 30 de noviembre y el 21 de diciembre, que concuerdan con los días de pagos del aguinaldo. Es cuando los delincuentes deciden aprovechar esta temporada para realizar sus actos.

@alfonso_arteaga Parte 2: Zonas con mas robos y asaltos en la CDMX en el periodo noviembre/enero, considera revisar la parte 1 para entender como se delimitaron las poligonales. Con base en la scc y fiscalía de la #CDMX #Aguinaldo #navidad #frio #añonuevo #ciudaddeMexico ♬ Mysterious and sad BGM(1120058) - S and N
     

Informó que los cuadrantes más peligroso en el mes diciembre, según los reportes del año pasado, indicaron que específicamente el día 21 de diciembre por las colonias Buenavista y Santa María la Rivera, en la zona del Zócalo como el área de Republica de Cuba, la zona de la Alameda y la avenida Juárez, fueron donde hubo más asaltos.

Apoyados por el estudio "Reporte de Incidencia delictiva en la CDMX" por el Observatorio de Ciudad de México, estas son las alcaldías donde más carpetas de Investigación por robo a transeúnte hay.

Alcaldías con más robos a transeúntes 

  1. Cuauhtémoc (Centro Histórico)
  2. Miguel Hidalgo
  3. Benito Juárez
  4. Iztacalco
  5. Venustiano Carranza 
  6. Azcapotzalco
  7. Álvaro Obregón

Los asaltos y robos también se hacen presentes en los transportes públicos.

Estaciones del metro con más robos

  • Hidalgo
  • Zócalo
  • Bellas Artes
  • Pantitlán
  • Indios Verdes
  • Tacuba
  • Pino Suárez
  • Tacubaya
  • Balderas
  • Universidad
  • Guerrero
  • Constitución de 1917

Las horas cuando más ocurren asaltos y robos

No hay una hora específica, pero la mayoría se concentran durante la tarde a partir del medio día; de 12:00 a 18:00 pm y en la tarde-noche 18:01 pm a 24:00 am.

LEE: Pensión IMSS: ¿Es posible perder el pago si no se registran los datos biométricos?

KR

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones