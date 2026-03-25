Estacionamientos cerca del Estadio Azteca para el México vs Portugal

Para la esperada reinauguración del Estadio Azteca (ahora conocido como Estadio Banorte) este sábado 28 de marzo, la afición mexicana se enfrentará a un importante reto logístico. Debido a que las autoridades han confirmado que no habrá servicio de estacionamiento dentro del inmueble ni acceso vehicular en un kilómetro a la redonda para el duelo entre México y Portugal.

Sin embargo, si planeas trasladarte en automóvil hasta el recinto, a continuación te brindaremos algunas alternativas a seguir para conseguir estacionamiento.

Restricciones y esquema de "Última Milla" serán aplicados en el Estadio Azteca

Bajo el concepto de “última milla”, todos los asistentes, incluso aquellos que utilicen transporte público o aplicaciones de movilidad, deberán descender en zonas perimetrales y caminar el tramo final hacia el estadio.

Por lo que te recomendamos salir de tu casa con anticipación, para llegar de manera puntual al encuentro de México vs Portugal.

Opciones de estacionamientos remotos

Como alternativa principal, el Gobierno de la Ciudad de México habilitará un sistema de estacionamientos remotos conectados mediante camiones RTP. Con este sistema, el cual lleva por nombre Park & Ride, los aficionados podrán dejar su auto en los siguientes puntos y utilizar el transporte directo (ida y vuelta) hacia las inmediaciones del estadio:

Auditorio Nacional

Plaza Carso

Six Flags

Centro Comercial Santa Fe

Parque Ecológico Xochimilco

Este servicio de transporte comenzará a operar cuatro horas antes del encuentro, programado para iniciar a las 19:00 horas.

Otra opción confiable, es el sistema de Seeker Parking, el cual funciona como una plataforma de reserva anticipada que permite a los asistentes a eventos masivos, como el partido México vs. Portugal, asegurar un lugar de estacionamiento antes de llegar al recinto.

Algunos de los puntos disponibles para reserva previa, son:

Parking Tlalpan 4665: Ubicado a 1,300 metros (aprox. 16 min a pie). Costo desde $715.

Ubicado a 1,300 metros (aprox. 16 min a pie). Costo desde $715. Autolavado ALMA (Calz. del Hueso 333): A 2,800 metros (aprox. 34 min a pie). Costo desde $400.

A 2,800 metros (aprox. 34 min a pie). Costo desde $400. Parking Coapa (Calz. del Hueso 570): A 3,300 metros (aprox. 40 min a pie). Costo desde $350.

A 3,300 metros (aprox. 40 min a pie). Costo desde $350. Deportivo Coapa: A 3,400 metros (aprox. 41 min a pie). Costo desde $465.

A 3,400 metros (aprox. 41 min a pie). Costo desde $465. Plaza Cantil (Aztecas 270): A 4,600 metros. Costo desde $560.

Transporte por aplicación y taxis como alternativa vial

Para quienes opten por taxis tradicionales o taxis de aplicación, es importante destacar que estos tampoco contarán con acceso directo al estadio. Los puntos de ascenso y descenso autorizados estarán limitados a las zonas de Viaducto Tlalpan, Renato Leduc y Paseo Acoxpa.

Ante este panorama le recomendamos a todos los asistentes planear sus rutas con anticipación y considerar los tiempos de caminata, ya que solo podrán ingresar a la zona crítica aquellas personas que presenten su boleto para el juego.

CT