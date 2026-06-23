¿En qué zonas de la CDMX se aplicará la Ley Seca por el encuentro México vs Chequia?

Como parte de una medida de seguridad que busca garantizar la seguridad de la población durante el encuentro entre México y Chequia, como parte de los partidos programados rumbo al Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México ordenó la suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas en diversas áreas de la capital.

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A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las autoridades compartieron que, ante la concentración masiva de personas en espacios públicos, se prohibirá la venta y distribución comercial de bebidas con alcohol este próximo 24 de junio a partir de las 15:00 horas.

De acuerdo con el comunicado, esta restricción aplicará para tiendas de conveniencia, abarrotes, supermercados y demás comercios que distribuyan este tipo de productos. El Gobierno capitalino detalló que la prohibición se levantará hasta las 07:00 horas del día 25 de junio.

¿En qué zonas de la Ciudad de México habrá Ley Seca por el partido de México-Chequia?

Las autoridades de la CDMX señalaron que la Ley Seca aplicará para los negocios antes mencionados que se encuentren ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico, así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

La administración capitalina indicó que la restricción busca preservar el orden y la seguridad pública durante los encuentros deportivos, así como facilitar la movilidad peatonal y vehicular ante la llegada de visitantes nacionales y extranjeros a la ciudad , una de las sedes oficiales del Mundial 2026.

El acuerdo establece que la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado para consumo fuera de los establecimientos quedará suspendida durante el periodo señalado. No obstante, se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas al copeo y acompañadas de alimentos dentro de restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, cines, teatros y auditorios que cuenten con autorización para operar.

¿Qué pasa si se incumple la Ley Seca?

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la disposición podrán ser remitidos ante un Juzgado Cívico y hacerse acreedores a las sanciones correspondientes, conforme a la legislación vigente en materia de establecimientos mercantiles, cultura cívica y verificación administrativa en la Ciudad de México.

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