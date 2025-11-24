La Embajada de Estados Unidos en México comenzó a operar en su nueva ubicación al poniente de la Ciudad de México. El inmueble se encuentra en Presa Angostura número 225, colonia Irrigación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y desde las primeras horas del día se observaron filas de personas en los accesos consulares por Calzada Legaria y Casa de la Moneda, lugares a los que ahora deben acudir quienes tengan una cita programada.

Trámites que se realizan en el nuevo edificio

Los servicios consulares no cambian con el traslado, únicamente se concentran en la nueva sede. Entre los principales trámites que pueden realizarse se encuentran:

Visas: entrevistas para procesos de visas de no inmigrante e inmigrante.

Pasaportes: expedición, renovación o reposición de pasaportes estadounidenses.

Ciudadanía: gestiones relacionadas con la ciudadanía de Estados Unidos.

Servicios notariales: certificación y legalización de documentos.

La atención al público se mantiene exclusivamente mediante cita previa, la cual debe agendarse a través del portal oficial de la embajada.

CANVA

Restricciones de acceso

El nuevo edificio conserva las mismas normas de seguridad que la sede anterior. Está prohibido ingresar con dispositivos electrónicos u otros objetos, entre ellos:

Teléfonos celulares

Tabletas

Audífonos

Relojes inteligentes

Líquidos

Además, el lugar no cuenta con servicio de resguardo de pertenencias, por lo que se recomienda a los solicitantes acudir sin este tipo de artículos.

Aunque la nueva embajada ya se encuentra en operación, la captura de huellas dactilares y fotografías para el trámite de visas continúa realizándose en el Centro de Atención al Solicitante (CAS), ubicado en Hamburgo 213, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Finalmente, se informó que ya no es posible agendar la cita del CAS y la entrevista consular para el mismo día, por lo que los usuarios deberán programar ambas visitas de forma independiente.

BB