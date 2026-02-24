Tras la jornada de violencia vivida el pasado domingo 22 de febrero, derivada del operativo contra el líder del Cártel Nueva Generación (CNG), México busca retomar la normalidad. Ante la reducción de los incidentes violentos, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a reanudar las clases con normalidad este martes 24 de febrero, coincidiendo con una de las fechas más patrioticas del año, el Día de la Bandera. A pesar de los hechos ocurridos los últimos dos días, diversas universidades han confirmado que sus planteles están listos para recibir de nuevo a la comunidad estudiantil y administrativa: No obstante, no todas las instituciones retomarán las clases de manera presencial. Debido a que en algunas regiones aún se evalúan las condiciones de seguridad, debido a esto se han tomado las siguientes medidas: CT