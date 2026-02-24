Tras la jornada de violencia vivida el pasado domingo 22 de febrero, derivada del operativo contra el líder del Cártel Nueva Generación (CNG), México busca retomar la normalidad. Ante la reducción de los incidentes violentos, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a reanudar las clases con normalidad este martes 24 de febrero, coincidiendo con una de las fechas más patrioticas del año, el Día de la Bandera.

Instituciones academicas que regresan a la presencialidad

A pesar de los hechos ocurridos los últimos dos días, diversas universidades han confirmado que sus planteles están listos para recibir de nuevo a la comunidad estudiantil y administrativa:

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM): La máxima casa de estudios mexiquense anunció el regreso a clases presenciales y actividades administrativas en todos sus planteles tras la suspensión preventiva del lunes. La institución hizo un llamado a mantener medidas de precaución.

La máxima casa de estudios mexiquense anunció el regreso a clases presenciales y actividades administrativas en todos sus planteles tras la suspensión preventiva del lunes. La institución hizo un llamado a mantener medidas de precaución. Universidad de Colima (UDEC): Informó la reanudación de actividades académicas y laborales presenciales en todos sus planteles y dependencias.

Informó la reanudación de actividades académicas y laborales presenciales en todos sus planteles y dependencias. Universidades en Puebla: Tanto la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), como la IBERO Puebla y la UDLAP confirmaron el retorno a las actividades presenciales en sus horarios habituales y complejos regionales.

Tanto la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), como la IBERO Puebla y la UDLAP confirmaron el retorno a las actividades presenciales en sus horarios habituales y complejos regionales. Universidad Autónoma de Nayarit (UAN): Reactiva sus clases presenciales, aunque señaló que los estudiantes que no puedan trasladarse debido a la disminución del transporte público podrán justificar su inasistencia.

Reactiva sus clases presenciales, aunque señaló que los estudiantes que no puedan trasladarse debido a la disminución del transporte público podrán justificar su inasistencia. La Salle Bajío: Con sede en León, Guanajuato, la institución retoma todas sus actividades formativas y académicas de forma presencial en sus diversos campus.

Casos extraordinarios: Modalidad virtual y retornos paulatinos

No obstante, no todas las instituciones retomarán las clases de manera presencial. Debido a que en algunas regiones aún se evalúan las condiciones de seguridad, debido a esto se han tomado las siguientes medidas:

Universidad de Guadalajara (UdeG): En Jalisco, donde aún prevalece el "Código Rojo", la UdeG informó que el retorno será paulatino y gradual. Por lo pronto, las clases y actividades administrativas se realizarán en línea hasta nuevo aviso, esto con el objetivo de evitar traslados innecesarios.

En Jalisco, donde aún prevalece el "Código Rojo", la UdeG informó que el retorno será paulatino y gradual. Por lo pronto, las clases y actividades administrativas se realizarán en línea hasta nuevo aviso, esto con el objetivo de evitar traslados innecesarios. Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ): La institución determinó que sus actividades académicas se desarrollarán de manera virtual este martes.

La institución determinó que sus actividades académicas se desarrollarán de manera virtual este martes. Zacatecas: Aunque el estado reportó condiciones para la normalidad, las autoridades educativas acordaron permitir que los alumnos que así lo deseen tomen sus clases de manera virtual.

CT