LFT: ¿este 24 de febrero es día de descanso obligatorio?

Sabemos que el descanso y el tiempo de calidad que puedes pasar con tus seres queridos durante los días de asueto, son muy importantes para ti y nunca son suficientes. Por lo que a continuación, te informaremos sobre el próximo día de descanso obligatorio delimitado por la Ley Federal del Trabajo.

Pese a ser una de las celebraciones patrias más importantes del país, el Día de la Bandera no está marcado como un día festivo oficial para los trabajadores; sin embargo, los estudiantes sí tendrán un día de descanso esta misma semana.

A diferencia de otras fechas históricas, el 24 de febrero no es un día de descanso obligatorio para los trabajadores en México. De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, esta fecha no forma parte del calendario de días feriados oficiales, por lo que se considera una jornada laboral normal y no genera derecho a pagos adicionales como el salario triple.

Descanso para estudiantes y docentes

Aunque el 24 de febrero no es de asueto para las escuelas, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca que los estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) no tendrán clases el viernes 27 de febrero. Sin embargo, este día libre no es debido al Día de la Bandera, sino a la realización de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) debido a esto los profesores y directivos si deberán asistir a las instituciones educativas a laborar.

Calendario de días de asueto oficial en 2026

Según el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), tras el descanso de marzo, los días de descanso obligatorio restantes para el año son los siguientes:

1 de mayo (Viernes): Día del Trabajo.

Día del Trabajo. 16 de septiembre (Miércoles): Día de la Independencia de México.

Día de la Independencia de México. 17 de noviembre (Lunes): Conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana (se recorre del 20 de noviembre).

Conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana (se recorre del 20 de noviembre). 25 de diciembre (Viernes): Navidad.

