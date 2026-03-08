¿Dónde habrá suspensión de clases y trabajo este 9 de marzo?

Luego de las marchas y movilizaciones realizadas en distintas ciudades del país por el Día Internacional de la Mujer, una de las dudas más frecuentes entre estudiantes, padres de familia y trabajadores es qué ocurrirá con las actividades del lunes 9 de marzo. Cada año, la fecha genera confusión debido a las convocatorias a paros y protestas relacionadas con la exigencia de justicia y el fin de la violencia contra las mujeres.

En medio de ese contexto, autoridades educativas y laborales han confirmado que el lunes 9 de marzo de 2026 no es un día festivo oficial en México. Por lo tanto, las actividades escolares y laborales se mantienen con normalidad en la mayoría de instituciones del país.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— deberán acudir a clases de manera habitual, ya que la fecha no está contemplada como día de suspensión de labores académicas.

Algo similar ocurre en universidades e instituciones de educación superior, donde tampoco se ha establecido la cancelación general de actividades para ese día. Por ello, estudiantes y personal educativo deberán seguir con sus actividades programadas.

La confusión surge principalmente por la convocatoria al movimiento conocido como “Un Día Sin Mujeres” o 9M, una iniciativa social que invita a las mujeres a ausentarse de sus espacios de trabajo, escuelas y actividades cotidianas para visibilizar su papel en la economía y la sociedad, así como para denunciar la violencia de género.

En ese sentido, algunas instituciones educativas y centros de trabajo han señalado que las mujeres que decidan sumarse al paro pueden hacerlo de manera voluntaria, aunque las condiciones o facilidades dependen de cada organización o empresa.

Por ejemplo, el paro aplicará para mujeres trabajadoras sindicalizadas del Sindicato STUNAM, así como para estudiantes y personal femenino de la Universidad de Guanajuato. También podrán ausentarse mujeres que forman parte de la administración pública municipal de Guanajuato capital.

MF