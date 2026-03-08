¿Dónde habrá suspensión de clases y trabajo este 9 de marzo?

Luego de las marchas y movilizaciones realizadas en distintas ciudades del país por el Día Internacional de la Mujer, una de las dudas más frecuentes entre estudiantes, padres de familia y trabajadores es qué ocurrirá con las actividades del lunes 9 de marzo. Cada año, la fecha genera confusión debido a las convocatorias a paros y protestas relacionadas con la exigencia de justicia y el fin de la violencia contra las mujeres.En medio de ese contexto, autoridades educativas y laborales han confirmado que el lunes 9 de marzo de 2026 no es un día festivo oficial en México. Por lo tanto, las actividades escolares y laborales se mantienen con normalidad en la mayoría de instituciones del país.De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— deberán acudir a clases de manera habitual, ya que la fecha no está contemplada como día de suspensión de labores académicas.Algo similar ocurre en universidades e instituciones de educación superior, donde tampoco se ha establecido la cancelación general de actividades para ese día. Por ello, estudiantes y personal educativo deberán seguir con sus actividades programadas.La confusión surge principalmente por la convocatoria al movimiento conocido como “Un Día Sin Mujeres” o 9M, una iniciativa social que invita a las mujeres a ausentarse de sus espacios de trabajo, escuelas y actividades cotidianas para visibilizar su papel en la economía y la sociedad, así como para denunciar la violencia de género.En ese sentido, algunas instituciones educativas y centros de trabajo han señalado que las mujeres que decidan sumarse al paro pueden hacerlo de manera voluntaria, aunque las condiciones o facilidades dependen de cada organización o empresa.Por ejemplo, el paro aplicará para mujeres trabajadoras sindicalizadas del Sindicato STUNAM, así como para estudiantes y personal femenino de la Universidad de Guanajuato. También podrán ausentarse mujeres que forman parte de la administración pública municipal de Guanajuato capital. MF