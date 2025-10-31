Viernes, 31 de Octubre 2025

Dónde comprar dulces baratos en CDMX para este Día de Muertos

Usuarios de redes sociales han recomendado un lugar en La Merced donde se puede comprar desde una pieza

Por: G. Solano

La oferta de El Tigrito va desde dulces tradicionales hata grandes marcas. TIKTOK/LetraGorda

Para la calaverita de Halloween, para el altar de Día de Muertos e incluso para la ya no tan lejana Navidad, los dulces son un componente clave de las celebraciones de la última parte del año. Por ello, no es raro que las recomendaciones de productos y precios pasen de boca en boca o de red social en red social, como ha ocurrido con un establecimiento en la Ciudad de México que se ha vuelto popular por su gran surtido y bajo costo.

Ubicada en el barrio de La Merced, la bodega El Tigrito se ha vuelto viral por la emoción que muestran los usuarios de redes como TikTok al grabar su experiencia como un “hallazgo” digno de compartirse.

Chocolates, bombones, enchilados y bebidas endulzadas: la oferta de El Tigrito va desde dulces tradicionales y de marcas pequeñas hasta productos tan conocidos como Sabritas, Hershey's o Barcel.

Como muchos comercios de su tipo, El Tigrito se especializa en la venta al mayoreo, y mientras más numerosa sea la compra, menor es el precio unitario. No obstante, según sus clientes, incluso los precios al menudeo son bajos. Además, no hay compra mínima y el pago se puede realizar tanto en efectivo como con tarjeta.

Para comprobar si lo que se dice es cierto, se puede visitar su local en el número 34 BC del Anillo de Circunvalación, en la colonia Merced Balbuena, o comunicarse por WhatsApp al 55 5522 2851 o 44 2356 0133, pues El Tigrito también atiende pedidos en línea.

