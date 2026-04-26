Doble Hoy No Circula: Estos son los horarios en que aplica por la contingencia ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha confirmado que se mantienen las medidas de restricción vehicular para este domingo 26 de abril de 2026, debido a las altas concentraciones de ozono registradas en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta situación ha obligado a las autoridades a sostener la Fase I de contingencia ambiental, una medida que busca proteger la salud de la población y reducir la emisión de gases contaminantes en la atmósfera. Como parte de este protocolo, se ha activado el programa Doble Hoy No Circula, el cual restringe de manera significativa el tránsito de automóviles particulares, de carga y de transporte en las principales vías de la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, afectando la rutina de millones de ciudadanos.

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Horario del Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México

Para garantizar la efectividad de estas medidas, es fundamental que los automovilistas conozcan con exactitud el horario en el que operan las restricciones.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por las autoridades ambientales, el Doble Hoy No Circula aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Durante este periodo, los vehículos que se encuentren dentro de los lineamientos de restricción no podrán transitar por ninguna de las alcaldías de la Ciudad de México ni por los municipios del Estado de México que conforman la zona metropolitana.

La implementación de este horario ininterrumpido tiene como objetivo principal evitar los picos de tráfico que contribuyen a la generación de ozono, especialmente durante las horas de mayor radiación solar, cuando la calidad del aire tiende a empeorar drásticamente.

¿Qué vehículos no circulan este domingo 26 de abril en CDMX y Edomex?

Dentro de este esquema de contingencia, los vehículos que deben suspender su circulación de manera obligatoria incluyen a todos aquellos de uso particular que cuenten con holograma de verificación 2. Asimismo, la restricción aplica para los automóviles con holograma de verificación 1 cuyo último dígito numérico de la placa sea par, es decir, terminaciones 2, 4, 6, 8 y 0.

Por otro lado, los vehículos con holograma de verificación 0 y 00 también se ven afectados en esta ocasión, específicamente aquellos que porten engomado de color amarillo y cuya placa termine en los números 5 o 6. Las unidades que no cuenten con holograma, como los autos antiguos, de demostración, con pase turístico o placas foráneas, serán tratados bajo las mismas restricciones que los vehículos con holograma 2.

Así aplica el Doble Hoy No Circula este domingo 26 de abril. ESPECIAL

La restricción a la circulación aplica al 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea par.

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con los incisos 1), 2) y 3) tendrán restricción de las 10:00 a las 22:00 horas.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis continuará monitoreando de cerca la evolución de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas a lo largo del día. Se espera que las autoridades emitan boletines informativos periódicos para actualizar a la ciudadanía sobre el estado de la alerta.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

