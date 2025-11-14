Día Mundial de la Diabetes: ¿por qué se celebra el 14 de noviembre?

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a una gran parte de la población a nivel mundial, en México se estima que 13.6 millones de adultos viven con este padecimiento.

El día de hoy se conmemora este padecimiento, pero desde un enfoque positivo. El 14 de noviembre se designó como el Día Mundial de la Diabetes debido al nacimiento de una persona en particular, Sir Frederick Banting, él fue el codescubridor de la insulina en 1922. Con sus investigaciones y trabajo médico logró salvar la vida de millones de personas.

Sir Frederick Banting, fue la persona más joven en recibir el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1923, compartido con Charles Best y John Macleod.

¿Cómo afecta la diabetes al cuerpo?

La diabetes es una enfermedad que se caracteriza primordialmente por niveles elevados de azúcar (o glucosa) en la sangre, lo que provoca daños a nivel celular. La glucosa la obtenemos principalmente de los alimentos. La insulina, una hormona producida en el páncreas, permite que la glucosa ingrese a las células para poder producir energía, después de ser absorbida por el intestino.

Existen dos tipos principales de diabetes:

Diabetes tipo 1: Es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico, encargado normalmente de proteger al cuerpo de enfermedades, ataca las células productoras de insulina.

Diabetes tipo 2: En este caso, el cuerpo produce insulina (al menos al principio), pero las células se vuelven resistentes a su acción. Esto obliga al páncreas a trabajar más para aumentar la producción de insulina, hasta que eventualmente se agota.

Ante la conmemoración de esta fecha, el Gobierno de México ha subrayado el esfuerzo por contribuir al Objetivo de Salud y Bienestar de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, buscando garantizar una vida sana para todas las personas, sin importar su edad o ubicación geográfica.

Te recordamos que el tener una vida con una buena alimentación, hábitos saludables y chequeos médicos regulares, puede ser la puerta a la prevención de cualquier enfermedad, o en su defecto al diagnóstico oportuno de la misma. No lo dejes pasar y salvaguarda tu vida y la de tus seres queridos.

Con información de El Universal

