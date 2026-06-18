Día del Padre 2026: Horarios y operativo en cementerios de Guadalajara este fin de semana

¿Planeas visitar a papá este fin de semana? Conocer los horarios y reglas de los panteones te ahorrará dolores de cabeza. Este Día del Padre, la ciudad ha preparado un operativo especial para que tu visita sea segura, rápida y sin contratiempos. Descubre todo lo que necesitas saber hoy.

El Gobierno de Guadalajara anunció que los cinco cementerios municipales mantendrán sus puertas abiertas durante diez horas continuas. Esta medida busca facilitar la afluencia de miles de familias que acudirán a honrar a sus seres queridos durante este sábado y domingo.

Las autoridades estiman que más de 65 mil personas visitarán los recintos durante este fin de semana conmemorativo. Por ello, se ha diseñado una estrategia integral que involucra a múltiples dependencias municipales para garantizar el orden y la seguridad de todos los asistentes.

Gloria Carranza, directora de Cementerios del municipio, detalló que el operativo especial comenzará desde las 8:00 de la mañana del sábado. Las actividades de vigilancia y control se extenderán ininterrumpidamente hasta las 18:00 horas del domingo, cubriendo los momentos de mayor afluencia.

"Con esto queremos salvaguardar los espacios para que la gente tenga una visita segura y que visite tranquilamente a sus papás", explicó la funcionaria. El objetivo principal es evitar aglomeraciones y asegurar que las familias puedan vivir su duelo y celebración en paz.

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Operativo de seguridad y prevención

Para lograr un saldo blanco, se desplegarán 369 servidores públicos en los diferentes panteones de la ciudad. Este equipo multidisciplinario estará encargado de coordinar el acceso, la vialidad y la atención de emergencias dentro y fuera de las instalaciones municipales.

El operativo contará con el respaldo de 75 unidades móviles, incluyendo patrullas de la policía municipal, ambulancias y vehículos de rescate. Esta infraestructura móvil permitirá una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad médica o de seguridad que pudiera presentarse durante la jornada.

Los recintos que participan en esta apertura extendida son los cementerios Guadalajara, Panteón de Mezquitán, Jardín, San Andrés y San Joaquín. Cada uno de estos espacios contará con personal capacitado para orientar a los visitantes y mantener el flujo constante de personas.

Un aspecto fundamental del operativo es la participación activa del DIF Guadalajara, que instalará módulos especiales en los ingresos principales. En estos puntos se colocarán brazaletes de identificación a los menores de edad con los datos de contacto de sus padres.

Esta medida preventiva del sistema DIF busca evitar el extravío de niños entre la multitud que se espera durante el fin de semana. Las autoridades recomiendan a los padres de familia no saltarse este filtro de seguridad al ingresar a los recintos.

Reglas claras para una visita sin contratiempos

Para mantener el orden y el respeto en estos espacios de descanso, las autoridades han establecido prohibiciones estrictas. Durante este fin de semana conmemorativo, no se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas, grupos musicales ni mascotas a ninguno de los panteones.

Otra restricción importante tiene que ver con el uso del agua en las instalaciones, una medida enfocada en la salud pública. Se proporcionará líquido exclusivamente para lavar las tumbas, pero estará estrictamente prohibido utilizarlo para llenar los floreros de los sepulcros.

En lugar de agua, los floreros deberán ser rellenados con tierra, una estrategia vital para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Las flores naturales sí están permitidas, siempre y cuando se respete esta indicación sanitaria que protege a todos los visitantes.

Además, se hace un llamado enérgico a los asistentes para que respeten los acordonamientos de seguridad instalados en las zonas de riesgo. Las autoridades piden encarecidamente no subirse a las criptas en mal estado para prevenir accidentes y caídas graves.

En las inmediaciones de los cementerios, personal de Movilidad trabajará para agilizar el tránsito vehicular y evitar los temidos cuellos de botella. Asimismo, el área de Inspección y Vigilancia supervisará que los comerciantes ambulantes cumplan con sus licencias y medidas de seguridad.

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Aprovecha para ponerte al corriente

El Día del Padre no solo será una oportunidad para el recuerdo, sino también para regularizar la situación administrativa de las propiedades. Las autoridades municipales han habilitado opciones para facilitar el pago de derechos y contribuciones de mantenimiento durante estos días.

Las recaudadoras ubicadas en los panteones Mezquitán, Guadalajara y Jardín operarán en el mismo horario extendido, de 8:00 a 18:00 horas. Esta es una excelente oportunidad para que los ciudadanos se acerquen y revisen el estatus de sus cuentas sin tener que hacer filas entre semana.

Para los visitantes de los cementerios San Andrés y San Joaquín, la Tesorería municipal habilitará unidades móviles conocidas como Tesomóvil. De esta manera, todos los recintos contarán con una opción accesible para realizar pagos y recibir asesoría sobre posibles adeudos.

La directora de cementerios recordó que actualmente existen descuentos atractivos para quienes tienen pagos atrasados, incluso de varios años. "Acérquense, hay descuentos para que estén al corriente", instó la funcionaria, buscando disminuir el rezago en el pago de mantenimiento.

Llega temprano: Evita las horas pico de sol y las grandes aglomeraciones en los accesos.

Evita las horas pico de sol y las grandes aglomeraciones en los accesos. Ropa adecuada: Usa prendas cómodas, calzado seguro para caminar y no olvides tu protector solar.

Usa prendas cómodas, calzado seguro para caminar y no olvides tu protector solar. Hidratación constante: Lleva tu propia botella de agua para consumo personal durante el recorrido.

Lleva tu propia botella de agua para consumo personal durante el recorrido. Planifica tu ruta: Identifica previamente la ubicación de la tumba para agilizar tu visita.

Siguiendo estas recomendaciones y respetando las indicaciones oficiales, garantizarás que este homenaje a papá sea una experiencia memorable y segura. La colaboración ciudadana será la clave principal para que este operativo culmine con el saldo blanco que todos esperamos.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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