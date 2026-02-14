Doble Hoy No Circula: así aplica este sábado 14 de febrero en CDMX por contingencia ambiental

La Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono decretada sigue vigente y este sábado se aplicará el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y su área conurbada.Hoy tienen prohibida la circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas:*Se consideran placas foráneas aquellas expedidas por entidades distintas a la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.Quedan exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono se mantendrá este sábado, con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo a la salud, así como reducir la emisión de contaminantes.La calidad del aire sigue siendo mala y las condiciones meteorológicas no favorecerán su mejoría. El sistema anticiclónico que afecta el centro del país continuará generando estabilidad atmosférica moderada, acompañada de una masa de aire cálida y viento débil. Se esperan temperaturas máximas de hasta 29 °C, lo que favorecerá la formación y acumulación de ozono en el Valle de México. Se prevé que durante el día la calidad del aire se mantenga de mala a muy mala.Por la mañana de este sábado se revisarán los indicadores y a las 10:00 horas se emitirá un comunicado para informar si la contingencia —y las restricciones como el Doble Hoy No Circula— se suspende, se mantiene o escala a Fase 2.En su reporte de las 6:00 horas, la CAMe señaló que la calidad del aire era mala debido a la presencia de partículas PM₁₀ y PM₂.₅, con nivel de riesgo alto para la población en general, especialmente para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, mayores de 60 años, menores de 12 y mujeres embarazadas.Las estaciones Villa de las Flores, Merced, Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac registraban los peores indicadores y mantenían la calidad del aire en nivel malo.Otras reportaban condiciones aceptables:El resto indicaba una calidad buena:El programa opera de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.Asimismo, aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2,346 y 3,519 pesos.