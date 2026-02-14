Doble Hoy No Circula: así aplica este sábado 14 de febrero en CDMX por contingencia ambiental

La Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono decretada sigue vigente y este sábado se aplicará el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y su área conurbada.

Hoy tienen prohibida la circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas:

Vehículos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul y placas con terminación 9 o 0.

Vehículos sin holograma, con placas foráneas* o pase turístico (misma restricción que holograma 2).

50 % de las unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca, con terminación nones.

Vehículos de carga, de las 6:00 a las 10:00 horas (salvo los inscritos en autorregulación).

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 con las características mencionadas para autos particulares, pero para ellos la restricción va de las 10:00 a las 22:00 horas.

*Se consideran placas foráneas aquellas expedidas por entidades distintas a la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Quedan exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono se mantendrá este sábado, con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo a la salud, así como reducir la emisión de contaminantes.

La calidad del aire sigue siendo mala y las condiciones meteorológicas no favorecerán su mejoría. El sistema anticiclónico que afecta el centro del país continuará generando estabilidad atmosférica moderada, acompañada de una masa de aire cálida y viento débil. Se esperan temperaturas máximas de hasta 29 °C, lo que favorecerá la formación y acumulación de ozono en el Valle de México. Se prevé que durante el día la calidad del aire se mantenga de mala a muy mala.

Por la mañana de este sábado se revisarán los indicadores y a las 10:00 horas se emitirá un comunicado para informar si la contingencia —y las restricciones como el Doble Hoy No Circula— se suspende, se mantiene o escala a Fase 2.

En su reporte de las 6:00 horas, la CAMe señaló que la calidad del aire era mala debido a la presencia de partículas PM₁₀ y PM₂.₅, con nivel de riesgo alto para la población en general, especialmente para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, mayores de 60 años, menores de 12 y mujeres embarazadas.

Las estaciones Villa de las Flores, Merced, Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac registraban los peores indicadores y mantenían la calidad del aire en nivel malo.

Otras reportaban condiciones aceptables:

Tlalnepantla

Miguel Hidalgo

Benito Juárez

Centro de Ciencias de la Atmósfera

Ajusco Medio

El resto indicaba una calidad buena:

Cuautitlán

Atizapán

Los Laureles

La Presa

FES Acatlán

Nezahualcóyotl

Hospital General de México

Pedregal

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa opera de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Asimismo, aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula con la UMA 2026?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2,346 y 3,519 pesos.