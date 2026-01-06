Día de Reyes 2026: ¿dónde habrá rosca GRATIS en CDMX este 6 de enero?

El día de hoy culmina el largo periodo festivo conocido como Guadalupe-Reyes, el cual comenzó el 12 de diciembre con el Día de la Virgen de Guadalupe y pone un punto final a las celebraciones decembrinas este martes 6 de enero, con una festividad tanto para chicos como grandes, la cual es conocida como el Día de Reyes.

Esta fecha más allá del recibir obsequios junto a un zapato, cuenta con un significado más profundo, el cual nos recuerda la importancia del compartir con los demás, estableciendo así un símbolo de unión. En México, esta celebración tiene un trasfondo religioso, debido a que simboliza la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar para rendir homenaje al niño Jesús con oro, incienso y mirra.

Ante el sentimiento de comunión y colectividad que otorga esta celebración, cada año el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, realiza una Rosca de Reyes monumental, la cual cuenta con un total de 250 metros lineales, lo que deja un aproximado de 24 mil porciones, después de que la Rosca se parte de manera pública, se le regala a las persona una rebanada del tan venerado pan.

En esta ocasión la Rosca de Reyes fue repartida el día de ayer lunes 5 de enero, no obstante, te tenemos buenas noticias, en algunas alcaldías la repartición de este tradicional postre se llevará a cabo el día de hoy, martes 6 de enero, a continuación te brindamos las locaciones en las que podrás disfrutar de una rebanada de este delicioso pan.

Barco Utopía, Iztapalapa, 14:00 horas

Deportivo Morelos, Tlalpan, 17:00 horas

Bosque de Tláhuac, 16:00 horas

Parque Tacuba, Miguel Hidalgo, 14:00 horas

Torres de Potrero, Álvaro Obregón, 12:00 horas

No pierdas la oportunidad de compartir con tus seres queridos en este emblematico día, el cual no solo ocupa un lugar central en el calendario social y familiar, también otorga calidez y amor a quienes lo celebran.

CT