Día de la Candelaria tendrá ferias de tamales en CDMX

Tras el adiós a la Rosca de Reyes, viene casi enseguidita el Día de la Candelaria, una tradición en la que confluyen los sabores y la cultura tamalera, misma que se lleva a cabo, ceremoniosamente, cada 2 de febrero.

Sin embargo, para cada gusto y sabor, hay una feria tamalera lista para ser visitada por sus comensales. Acá te mostramos algunas.

Ferias tamaleras en Ciudad de México

Feria del Tamal y el Atole 2026

En esta feria, los asistentes podrán saborear una amplia variedad de tamales de mole, verde, rajas, dulces, oaxaqueños y el tradicional zacahuil, originario de la región Huasteca, así como atoles de sabores como novia de Actopan, tres leches, cereza, chocolate, entre otros.

La cita es el lunes 2 de febrero en la explanada de la demarcación, de 8:00 a 21:00 horas.

Festival Artesanal de Café, Chocolate y más

En este evento participarán cocineros de distintas partes de México con recetas centenarias y generacionales. La cita es en Jalapa 38, colonia Roma Norte, este próximo 31 de enero y 1 de febrero, en un horario de 10:00 a 19:00 horas.

La entrada es libre y, como plus, habrá bodas simbólicas con un costo de 250 pesos, el cual incluye ramito de flores, vestido de novia, certificado y un juez simbólico.

Encuentro de sabores tamaleros en Los Pinos

Con hasta más de 80 sabores de tamales, el Complejo Cultural de Los Pinos, organizado por la Secretaría de Cultura, tendrá en su menú, tamales veganos y con proteína de insectos.

La cita es en Cocinas de Humo de Cencalli y Plaza Jacarandas, Complejo Cultural de Los Pinos, Calz. Molino del Rey S/N, Bosque de Chapultepec, este sábado 31 de enero y 1 de febrero de 10:00 a 17:00 horas.

XXXII Feria del Tamal en Coyoacán

El Museo Nacional de Culturas Populares realizará su edición número 32 de su tradicional feria tamalera.

La cita es en el Museo Nacional de Culturas Populares (Avenida Hidalgo 289, Del Carmen, Coyoacán), del jueves 29 de enero al lunes 2 de febrero de 2026, de 11:00 a 19:00 horas.

Feria del Tamal 2026 en Iztapalapa

La cita a esta fiesta es en la Macroplaza de la alcaldía Iztapalapa, cruce de Ayuntamiento y Aldama, Barrio de San Lucas del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero de 2026

AO

