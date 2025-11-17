Detienen a 12 durante operativos del Plan Michoacán

Las autoridades federales reportaron nuevos avances en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras la detención de 12 personas en distintos puntos del estado y el aseguramiento de armamento, vehículos y equipo táctico utilizado por presuntos grupos delictivos.

De acuerdo con el informe oficial, durante los operativos se decomisaron ocho artefactos explosivos, cuatro armas de fuego, más de 800 cartuchos útiles, 29 cargadores, siete vehículos —dos de ellos con blindaje artesanal—, además de dosis de droga y equipo táctico.

Como parte de la estrategia, elementos federales reforzaron los patrullajes de supervisión en huertas limoneras para garantizar la seguridad de productores y trabajadores agrícolas, un sector que ha enfrentado constantes presiones por parte de la delincuencia organizada.

El Gabinete de Seguridad señaló que la coordinación operativa entre las fuerzas armadas y autoridades locales ha permitido avanzar en la recuperación de espacios y en la construcción de entornos más seguros para la población.

A través de redes sociales, el Gabinete informó: “Elementos de @Defensamx, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con autoridades locales, realizaron acciones de seguridad y proximidad en distintos municipios del estado”, al tiempo que reiteró que las intervenciones continuarán en puntos estratégicos de Michoacán.

