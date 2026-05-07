Desplegarán operativo de seguridad en la CDMX por concierto de BTS

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará un operativo especial de seguridad y vialidad con motivo de los conciertos del “BTS World Tour ‘Arirang’ in México City”, que se realizarán los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

Autoridades buscan garantizar la seguridad de las y los asistentes del concierto de BTS

A través de un comunicado, la SSC informó que el operativo tiene como objetivo garantizar la seguridad física y patrimonial de los asistentes, por lo que se desplegarán mil 186 elementos de seguridad, apoyados por 38 vehículos oficiales, 10 motocicletas, nueve grúas, un autobús, dos drones y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores. Las labores se llevarán a cabo en un horario de 20:00 a 02:00 horas para prevenir delitos y faltas administrativas.

Además, 784 policías de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) reforzarán la vigilancia en accesos, salidas, pasillos, estacionamientos, gradas y áreas de alimentos, con el fin de evitar el ingreso de objetos prohibidos y mantener el orden público.

Como parte del operativo, la PBI contará con seis binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos. Los perros Kira, Randy, Balto, Layla, Zeus y Simba realizarán inspecciones no intrusivas en los accesos y patrullajes en distintas zonas del recinto.

Por su parte, personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial realizará recorridos permanentes en las inmediaciones del estadio para prevenir la reventa de boletos y proteger a los asistentes.

En tanto, agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito llevarán a cabo labores de vialidad y supervisión vehicular para agilizar la circulación de automovilistas y peatones durante el ingreso y salida del público.

La SSC recomendó a la ciudadanía utilizar la aplicación “Mi Policía” para solicitar apoyo inmediato en caso de emergencia y mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX.

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