La CURP es un documento que se utiliza para realizar trámites en México. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se trata de un código alfanumérico de 18 caracteres utilizado para identificar oficialmente a residentes y ciudadanos mexicanos, y todos tenemos uno diferente al de los demás.Casi para la realización de todos los trámites en México, las personas deben presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP), un documento que se podrá obtener, descargar e imprimir gratis en Internet, en formato PDF, desde casa, en 2026, siguiendo estos fáciles pasos: La CURP es actualmente un documento indispensable en México, el cual permite identificar a cada ciudadano o residente dentro del territorio nacional. Este código alfanumérico se compone de 18 caracteres que incluyen datos del nombre, fecha de nacimiento, sexo y entidad federativa de la persona, lo que garantiza su singularidad. Debido a su relevancia, este documento es requerido en una amplia gama de trámites y gestiones, tanto en organismos gubernamentales como en instituciones privadas, para facilitar la correcta identificación de cada persona.La CURP se utiliza para la realización de diversos trámites, entre los que destacan algunos relacionados con el sector público. Por ejemplo, es indispensable para el registro en programas sociales, para la inscripción en instituciones educativas, y para tramitar documentos oficiales. Además, se utiliza en el sistema de salud pública para acceder a servicios médicos y, en algunos casos, como parte del expediente laboral. Esta clave es también requerida al momento de presentar declaraciones fiscales o realizar trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).En el ámbito privado, la CURP también juega un rol destacado. Suele ser un documento solicitado para abrir cuentas bancarias, firmar contratos de trabajo, o realizar procesos de contratación en empresas privadas. Asimismo, facilita la identificación en servicios de telecomunicaciones, seguros y otros servicios financieros. En resumen, la CURP es un documento multifuncional que permite a los ciudadanos gestionar de forma más eficiente sus asuntos tanto en el sector público como en el privado, contribuyendo a una administración más ordenada y segura de la información personal.Algunos de los trámites para los que se solicitará la CURP en 2026 son: