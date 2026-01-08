Como parte de un nuevo mecanismo de seguridad y protección de datos, el Gobierno de México, a través del Registro Nacional de Población (Renapo), anunció la implementación de una nueva herramienta digital conocida como la CURP biométrica.

Te puede interesar: Así puedes agendar tu cita y completar el trámite de la CURP biométrica

Aunque desde hace tiempo se ha hablado de este documento, que busca digitalizar los datos de la población e incorporar información biométrica para la identificación de personas, será a partir de 2026 cuando las autoridades determinen su uso como indispensable para la realización de trámites y diversas gestiones gubernamentales.

Con esta transición a lo digital, el Gobierno federal pretende fortalecer los sistemas de seguridad y garantizar una gestión más eficiente de los datos personales, con el objetivo de prevenir delitos como el robo de identidad y la falsificación de documentos.

¿A partir de qué fecha será obligatoria la CURP biométrica?

De acuerdo con reportes oficiales, enero de 2026 será un periodo de transición clave para que las y los ciudadanos acudan a los centros de atención correspondientes a tramitar la nueva versión de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

No obstante, se estableció que a partir del 1 de febrero de 2026 la CURP biométrica comenzará a ser un requisito obligatorio para la realización de ciertos trámites.

¿Qué consecuencias o sanciones podrías enfrentar si no tramitas la CURP biométrica?

Las autoridades aclararon que no tramitar la CURP biométrica de manera inmediata no será motivo de sanción o multa.

Sin embargo, advirtieron que quienes no cuenten con este documento podrían enfrentar limitaciones o retrasos en procesos como:

Registro y acceso a programas sociales y pensiones.

Operaciones bancarias y financieras.

Inscripciones y trámites educativos.

Expedición y gestión de documentos oficiales.

Esto se debe a que la CURP biométrica será un requisito indispensable para completar dichos procedimientos.

¿Dónde tramitar la CURP biométrica?

Para obtener este documento, las personas interesadas deberán acudir de manera presencial a:

Módulos de Atención del Registro Nacional de Población (Renapo).

Oficinas del Registro Civil con sistema biométrico habilitado.

En algunos estados, módulos del INE o del SAT que cuenten con convenios vigentes para la captura de datos biométricos.

Aunque la CURP biométrica no conlleva sanciones directas por no tramitarla de inmediato, su implementación marcará un cambio importante en la manera de realizar trámites en México. Contar con este documento será clave para evitar contratiempos en gestiones oficiales, bancarias y sociales, por lo que las autoridades recomiendan aprovechar el periodo de transición y realizar el trámite con anticipación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP