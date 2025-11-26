Fuerzas federales y estatales cercaron un amplio sector de la avenida Paseo Toscana, en la zona sur-poniente de Culiacán, ante el reporte de diez civiles armados que se atrincheraron en una residencia, luego de tener un breve enfrentamiento con personal militar que atendió una denuncia anónima.

Vecinos del sector de Valle Alto notificaron a las líneas de emergencia sobre la presencia de varios civiles armados en varios vehículos, por lo que al acudir a verificar la información el personal militar fue recibido a balazos, por lo que estos respondieron la agresión y solicitaron refuerzos.

Se conoce que por lo menos dos vehículos fueron abandonados en la calle con armas automáticas y chalecos tácticos por los presuntos delincuentes que buscaron refugio en un inmueble el cual se encuentra rodeado y se prohibió la circulación desde varias calles a la redonda, como medida preventiva.

La Secretaría de Seguridad Pública aún no emite ninguna recomendación para las personas que transitan por esta zona, donde se mantiene un fuerte cordón de seguridad para capturar a los civiles armados.

MF