En el marco de la presentación del Programa “Es Maíz es la Raíz”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró cómo serán entregadas las “tortillas del Bienestar”, envueltas en un papel sellado que destaca que se trata de maíz nativo, nixtamalizado y con manos campesinas.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que, en las tortillerías de maíz nativo, con las que se apoyará a mujeres, el producto será identificado con la marca de Alimentación para el Bienestar.

Como parte de la estrategia de acopio, transformación y comercialización, la Mandataria federal destacó la incorporación del sello “Hecho en México con maíz nativo”, tanto para las “tortillas del Bienestar” como para “tostadas, totopos y tortillerías de comal del Bienestar”. Refirió que las personas consumidoras recibirán las tortillas envueltas en papel, con un sello que es garantía del programa de maíz nativo.

La mandataria bromeó que las tortillas que mostró no estaban calientitas para que se echara un taco de sal.

El plan “El maíz es la raíz” busca que, para 2030, la producción de maíz nativo se incremente un 50% por hectárea, al garantizar el autoconsumo campesino, el valor agregado en los excedentes y la preservación de la diversidad genética del grano.

CT