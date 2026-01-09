Cortes de agua en CDMX: Estas son las colonias afectadas hoy 9 de enero

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), alertó a los vecinos de la Alcaldía Juárez que se llevarán a cabo trabajos de automatización del pozo La Huerta este viernes 9 de enero a partir de las 2:00 p.m., por lo que quedará fuera de operación.

La colonia Letrán del Valle será la principal afectada. Sin embargo, las autoridades informan que el servicio será restablecido a partir de las 6:00 p.m., luego de que las labores correspondientes sean finalizadas.

�� La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía Benito Juárez:



��♀️ El equipo técnico llevará a cabo trabajos de automatización del pozo La Huerta, el día viernes 9 de enero a las 14:00 horas, por lo que quedará fuera de operación. pic.twitter.com/7gDIKoGCfs— Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) January 9, 2026

Asimismo, se realizarán reparaciones de una fuga en la colonia Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y se prevé una disminución en el suministro de agua en las siguientes colonias:

Martín Carrera

15 de Agosto

Estanzuela

Vasco de Quiroga

Constitución de la República

Díaz Mirón

Villa Gustavo A. Madero

Triunfo de la República

Tepeyac Insurgentes

�� La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @TuAlcaldiaGAM:



��♀️ El equipo técnico de SEGIAGUA realiza trabajos de reparación de una fuga en calle Guadalupe Victoria esquina Miguel Miramón, colonia Martín Carrera. pic.twitter.com/LuX9SWbPep— Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) January 9, 2026

La SEGIAGUA insta a los ciudadanos a solicitar pipas de agua, en caso de ser necesario.

¿Qué hacer ante un corte de agua?

Se recomienda a la ciudadanía disminuir su consumo de agua en tareas que no son primordiales durante el día, y mantenerse informados constantemente sobre los recortes de agua en sus alcaldías y colonias.

En el caso de las disminuciones temporales de agua, el Gobierno de la Ciudad de México pone a disposición de los ciudadanos afectados el servicio gratuito de pipas de agua . La solicitud puede realizarse por medio de la línea H2O, marcando *426.

Este apoyo garantiza el abastecimiento doméstico de agua, mientras los trabajos en los pozos continúan. Sobre todo cuando la falta de este recurso afecta la realización de actividades básicas, como lo son la higiene personal, preparación de alimentos y limpieza en general.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL