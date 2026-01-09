Cortes de agua en CDMX: Estas son las colonias afectadas hoy 9 de enero

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), alertó a los vecinos de la Alcaldía Juárez que se llevarán a cabo trabajos de automatización del pozo La Huerta este viernes 9 de enero a partir de las 2:00 p.m., por lo que quedará fuera de operación.La colonia Letrán del Valle será la principal afectada. Sin embargo, las autoridades informan que el servicio será restablecido a partir de las 6:00 p.m., luego de que las labores correspondientes sean finalizadas.Asimismo, se realizarán reparaciones de una fuga en la colonia Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y se prevé una disminución en el suministro de agua en las siguientes colonias: La SEGIAGUA insta a los ciudadanos a solicitar pipas de agua, en caso de ser necesario.Se recomienda a la ciudadanía disminuir su consumo de agua en tareas que no son primordiales durante el día, y mantenerse informados constantemente sobre los recortes de agua en sus alcaldías y colonias.En el caso de las disminuciones temporales de agua, el Gobierno de la Ciudad de México pone a disposición de los ciudadanos afectados el servicio gratuito de pipas de agua. La solicitud puede realizarse por medio de la línea H2O, marcando *426.Este apoyo garantiza el abastecimiento doméstico de agua, mientras los trabajos en los pozos continúan. Sobre todo cuando la falta de este recurso afecta la realización de actividades básicas, como lo son la higiene personal, preparación de alimentos y limpieza en general.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL