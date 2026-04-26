La Sedena asigna 300 MDP para terminar tren al AIFA

El Gobierno federal asignó más de 300 millones de pesos a empresas privadas para concluir obras pendientes del tren que conectará Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ante la falta de capacidad técnica y operativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada del proyecto.

Entre el 5 de marzo y el 1 de abril se contrataron nueve empresas por un monto total de 303 millones 962 mil 537 pesos. Los recursos serán destinados a la construcción de escaleras y accesos en estaciones, obras de drenaje, alumbrado y señalización, así como a la capacitación de personal y la contratación de servicios técnicos, administrativos, de limpieza y vigilancia.

De acuerdo con documentos oficiales, la participación de empresas privadas fue necesaria debido a que la Sedena se encuentra “sobrepasada en capacidad técnica, operativa y de personal” para atender los trabajos con la rapidez requerida, según mandato del Ejecutivo federal.

Aunque las obras comenzaron a mediados de marzo, se prevé que concluyan entre junio, julio y agosto, mientras que la capacitación de 60 conductores y despachadores finalizará en mayo. Este calendario refleja que el proyecto continúa en proceso de ajustes operativos y de infraestructura para cumplir con las condiciones mínimas de funcionamiento.

La inauguración del tren, que había sido anunciada para antes de Semana Santa, no se realizó debido a que las obras permanecen inconclusas. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) advirtió que iniciar operaciones en estas condiciones podría provocar atropellamientos, muertes de pasajeros y conflictos sociales.

Entre las contrataciones destaca la asignación a la empresa ASCH S.A. de C.V., encargada de construir escaleras de acceso en estaciones como Cueyamil y Teyahualco. Estas obras iniciaron el 27 de marzo y tienen como fecha límite el 24 de agosto, con un costo de 60 millones 447 mil 268 pesos.

Asimismo, la empresa González Soto y Asociados S.A. de C.V. desarrollará la pasarela de acceso en la estación Prado Sur, con un contrato por 44 millones 582 mil 805 pesos. Como medida provisional, deberá habilitar una pasarela temporal antes de la inauguración, que deberá cumplir con pruebas de seguridad estructural.

La ARTF advirtió que la falta de accesos en algunas estaciones podría llevar a que los usuarios crucen las vías de manera irregular, lo que pondría en riesgo sus vidas y afectaría la operación del servicio.

También se firmó un contrato con Infraestructura y Desarrollo Integral DICSSA S.A. de C.V. para construir más de 10 kilómetros de drenaje, con una inversión de 31 millones 668 mil pesos, como parte de las obras complementarias.

Las autoridades reconocieron que la falta de accesos también ha generado inconformidad entre la población, lo que añade presión para concluir los trabajos en el menor tiempo posible. Además, en los documentos se señala la necesidad de acelerar los procesos para evitar mayores retrasos y garantizar condiciones seguras antes de poner en marcha el servicio ferroviario.

Con retrasos y sobrecosto se inaugura la ampliación del Tren Buenavista-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). SUN/A.Contreras

Capacitan a 60 operadores

Bajo adjudicación directa, se firmó el contrato DAGA/030/2026 por 5 millones 985 mil pesos para capacitar a 60 conductores (maquinistas) y reguladores (despachadores) del 5 de marzo al 4 de mayo de 2026, con el fin de que obtengan la Licencia Federal Digital Ferroviaria (LFDF) y puedan operar el tren al AIFA.

El documento señala que no contar con este servicio implicaría incumplir la normatividad ferroviaria, la cual exige que el personal encargado de la operación cuente con dicha licencia, emitida por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, antes de iniciar actividades.

La capacitación contempla 216 horas, divididas en 112 teóricas y 104 prácticas. Incluye temas como el Reglamento Interno de Transporte, Libro Horario, sistemas de señalización —con énfasis en conducción visual y modos degradados—, así como formación en ERTMS Nivel 1, sistemas de frenado, radiocomunicaciones y normatividad del transporte terrestre.

Las prácticas se realizan en simuladores y en la vía del ramal Buenavista-AIFA, con alrededor de 100 horas de entrenamiento en campo.

Además, mediante el contrato DAGA/039/2026 por 56 millones 941 mil pesos, se contrataron servicios técnicos y administrativos especializados por tres meses, con la participación de al menos 119 profesionistas para apoyar la operación del tren.

Refuerzan seguridad en tramo ferroviario con controles en estaciones

Como parte de las acciones complementarias al proyecto ferroviario, se implementó un esquema de seguridad privada para resguardar instalaciones, equipos y edificios técnicos del tramo en construcción. A partir del 1 de abril y con una vigencia de tres meses, se formalizó el contrato DAGA/042/2026 con la empresa Sistemas Prácticos en Seguridad Privada por un monto de 41 millones 492 mil pesos.

El servicio contempla la presencia de entre 124 y hasta 308 elementos de seguridad, distribuidos de lunes a domingo en dos turnos operativos. El primero abarca de las 5:00 a las 00:30 horas, mientras que el segundo cubre el horario nocturno, de las 00:30 a las 5:00 horas, es decir, durante el periodo en que el tren no se encuentra en operación.

El esquema incluye tanto personal armado como no armado. En el caso de los elementos que portan armas, se establece la dotación obligatoria de chalecos antibalas con nivel de protección II, como medida de seguridad adicional para su desempeño.

Asimismo, el contrato prevé la instalación de al menos dos equipos detectores de metales por estación, con el objetivo de reforzar los controles de acceso y supervisión en las áreas intervenidas.