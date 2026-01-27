Confirman muerte de integrante de la banda Reencuentro Norteño, tras la masacre en Salamanca

Un ataque armado perpetrado durante un partido de futbol en el municipio de Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de al menos 11 personas muertas y 12 más lesionadas, de acuerdo con información confirmada por autoridades locales.

El hecho ocurrió el domingo 25 de enero de 2026, alrededor de las 17:30 horas, cuando un grupo de personas se encontraba reunido en el campo de futbol de la comunidad Loma de Flores.

Según los primeros reportes , sujetos armados abrieron fuego contra los asistentes, lo que provocó pánico entre jugadores y espectadores.

Te puede interesar: Así fue el ataque que dejó 11 muertos y 12 heridos en Salamanca

Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a las víctimas y trasladar a los heridos a hospitales de la región.

El alcalde de Salamanca, César Prieto, informó que 10 personas perdieron la vida en el sitio y una más falleció posteriormente en un hospital, mientras que entre los lesionados se encuentran una mujer y un menor de edad.

Entre las víctimas mortales se confirmó el fallecimiento de Alejandro “Charly” Moreno, integrante de la agrupación musical Reencuentro Norteño.

La noticia generó un profundo impacto en el ámbito musical, donde colegas, familiares y amigos expresaron su pesar por la muerte del joven artista, a quien describieron como una persona comprometida con su carrera y con un futuro prometedor dentro del género norteño.

Diversas agrupaciones musicales expresaron sus condolencias, entre ellas Grupo Norteño Hermanos Ornelas y Conjunto X-Pansion, quienes compartieron un mensaje de pésame a través de sus redes sociales.

La muerte de Moreno se suma a la lista de víctimas de este ataque que ha conmocionado tanto a la comunidad local como a distintos sectores del país.

Habitantes de la zona lamentaron los hechos y exigieron mayor seguridad, mientras que autoridades señalaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

El ataque ocurrido en Loma de Flores se suma a una serie de hechos violentos registrados en la región, reavivando el debate sobre la inseguridad en espacios públicos y eventos deportivos en el estado de Guanajuato.

PH