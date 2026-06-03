CNTE: ¿habrá protestas este miércoles 3 de junio?

Este miércoles 3 de junio, las movilizaciones de la CNTE continúan en la CDMX. Si tienes hijos en escuelas públicas o transitas por el centro, esto te impactará: la Sección 9 se ha sumado al paro y se anticipan nuevos bloqueos viales durante el día.

La jornada de protestas magisteriales ha escalado significativamente tras la sorpresiva incorporación de los docentes capitalinos a la huelga nacional. Esta decisión estratégica ha generado un clima de profunda incertidumbre entre miles de familias que dependen diariamente del sistema de educación pública en la metrópoli.

Para entender la magnitud del evento, es vital responder a las preguntas básicas: los maestros disidentes protestan en las calles centrales de la capital para exigir mejoras laborales urgentes, provocando el cierre de múltiples planteles desde el martes y amenazando con extender las afectaciones toda la semana.

Ante este complejo panorama, la pregunta principal que agobia a los padres de familia es si las escuelas abrirán sus puertas con normalidad durante este miércoles. La falta de información clara y oportuna ha provocado confusión generalizada en diversas alcaldías de la capital del país.

Hasta el momento, la autoridad educativa no ha emitido un balance oficial sobre el número exacto de planteles que suspendieron actividades de forma definitiva. Esto deja a cada comunidad escolar la enorme responsabilidad de confirmar por sus propios medios si habrá clases regulares.

¿Habrá clases y protestas este miércoles 3 de junio?

El líder sindical Pedro Hernández, actual secretario general de la Sección 9, advirtió públicamente que las movilizaciones no se detendrán bajo ninguna circunstancia. Su firme postura anticipa una jornada sumamente complicada para la movilidad urbana y la continuidad de la educación en la capital.

Por su parte, el Gobierno federal ha intentado desactivar el conflicto magisterial mediante el diálogo institucional y la apertura de canales de comunicación. Las autoridades buscan a toda costa evitar que el paro indefinido siga afectando el calendario escolar a pocas semanas de concluir el ciclo.

La titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado urgente y respetuoso a los maestros para no afectar el desarrollo académico de los alumnos. Subrayó la inmensa importancia de mantener las negociaciones en curso sin perjudicar a terceros ni alterar el orden público.

Para lograr un acuerdo satisfactorio, se ha programado una mesa de trabajo crucial para este miércoles a las 10:00 horas en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Adicionalmente, el gobierno de la CDMX confirmó que realizará una mesa tripartita especial con los docentes inconformes.

Las principales demandas del magisterio

El magisterio disidente mantiene un extenso pliego petitorio innegociable que condiciona su anhelado regreso a las aulas de clase. Estas exigencias estructurales llevan años estancadas en la agenda de la coordinadora, generando un descontento acumulado que finalmente ha estallado en estas nuevas protestas masivas.

Entre las demandas principales destaca la abrogación total de la controvertida Ley del ISSSTE de 2007. Los maestros argumentan con firmeza que esta normativa vulnera sus derechos laborales adquiridos históricamente y precariza de manera alarmante su futuro económico al momento del retiro.

También exigen la eliminación definitiva de la reforma educativa anterior y un aumento salarial del 100% directo al sueldo base. Consideran que sus ingresos actuales están muy rezagados y no reflejan el alto costo de vida ni la vital importancia de su labor formativa.

Otras peticiones fundamentales incluyen la basificación inmediata de maestros interinos, una jubilación verdaderamente digna y un mayor presupuesto destinado a la educación pública. La CNTE ha dejado claro que el paro nacional se mantendrá de forma indefinida hasta obtener respuestas concretas y firmadas.

Impacto vial y recomendaciones para transitar

Durante las intensas protestas recientes, arterias principales y emblemáticas como la Avenida Reforma sufrieron bloqueos severos que desquiciaron el tráfico. Los manifestantes han utilizado estas vías estratégicas de comunicación para presionar a las autoridades y visibilizar sus demandas ante la ciudadanía capitalina.

Las autoridades de tránsito recomiendan encarecidamente a los automovilistas anticipar sus traslados matutinos y buscar rutas alternas con suficiente tiempo. El caos vial podría replicarse e incluso empeorar si no se alcanzan acuerdos tempranos y sustanciales en las mesas de diálogo programadas para hoy.

Para minimizar las inevitables afectaciones en tu rutina diaria, es fundamental tomar precauciones adicionales antes de salir de casa. Aquí te dejamos una lista de recomendaciones si te mueves por las calles de la capital durante esta jornada de huelga:

Evita la zona centro: El Paseo de la Reforma, Bucareli y el Zócalo estarán severamente comprometidos por los contingentes.

El Paseo de la Reforma, Bucareli y el Zócalo estarán severamente comprometidos por los contingentes. Monitorea redes oficiales: Sigue los avisos viales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en tiempo real.

Sigue los avisos viales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en tiempo real. Confirma con tu escuela: Llama directamente a la dirección del plantel antes de llevar a tus hijos.

Llama directamente a la dirección del plantel antes de llevar a tus hijos. Usa transporte subterráneo: El Metro será tu mejor aliado para evitar el tráfico superficial.

El desenlace de este complejo conflicto magisterial dependerá enteramente de los acuerdos que se logren concretar en las mesas de negociación de este miércoles. Mientras tanto, la ciudad entera se prepara con cautela para enfrentar otro día de intensa y desafiante actividad sindical.

CT