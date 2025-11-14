El pasado 13 de noviembre, tras el paso de las manifestaciones frente a Palacio Nacional por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) , el cerco de seguridad en el primer cuadro de la Ciudad de México fue nuevamente reforzado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , a un día de que se realice la marcha convocada por la denominada " Generación Z ".

La mañana de este viernes 14 de noviembre, elementos de la SSC colocaron barricadas de concreto en los accesos principales al Zócalo, endureciendo aún más las medidas de control en la zona.

Las inmediaciones de la plancha frente a Palacio Nacional amanecieron con bloques de concreto que conforman dos barreras destinadas a limitar el paso vehicular y peatonal.

En vialidades como 16 de Septiembre, los muros de concreto fueron instalados de extremo a extremo, sumándose a las vallas metálicas que desde días anteriores ya se encontraban en el área.

Además, se observó un incremento notable de presencia policiaca. En paralelo, el muro metálico que resguarda Palacio Nacional también está siendo reforzado. Trabajadores soldaron esta mañana diversas secciones de las vallas, que además cuentan con cadenas y candados para evitar que sean derribadas.

La resistencia del personal de seguridad impidió que la barrera fuera vulnerada luego de que integrantes de la CNTE realizaran una manifestación donde intentaron derribar el cerco metálico con la intención de ingresar por la fuerza a Palacio Nacional.

Se presume que esta medida responde a la supuesta marcha que se realizará por parte de la denominada "Generación Z". La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró en una de las ediciones de " La Mañanera " de esta semana que las vallas tienen la función de proteger el edificio histórico de la nación, en donde todos los días celebra la conferencia matutina.

Con información de SUN.

