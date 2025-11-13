CNTE desmiente las declaraciones de Segob sobre movilizaciones

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reiteró su rechazo a las declaraciones emitidas por la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre el paro de labores de 48 horas, al asegurar que los señalamientos de Rosa Icela Rodríguez minimizan y no reflejan la verdad sobre la situación que vive el sector educativo.En un comunicado, la disidencia magisterial sostiene que el gobierno federal realizó mesas de trabajo dilatorias, sin cumplir en tiempo y forma los compromisos firmados con el magisterio disidente y recordó que su demanda central continúa siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, una jubilación por años de servicio y un sistema solidario de pensiones.Afirmó que la realidad en Oaxaca desmiente el discurso oficial de que las movilizaciones obedecen a "motivos políticos", al señalar que son legítimas, pues no se han entregado equipos de cómputo comprometidos para más de 11 mil escuelas y que la entrega de recursos para uniformes escolares 2024-2025 sigue inconclusa.Además, añadió que existen pendientes administrativos en todos los niveles educativos, debido a la falta de seguimiento desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) por los lineamientos vigentes de la USICAMM. Asimismo, rechazó cualquier intento de descalificar, minimizar o criminalizar la protesta social y sindical, al afirmar que las declaraciones hechas por la funcionaria federal son inexactas y generan confusión en la sociedad.En el marco del inicio de sus protestas a nivel nacional, el magisterio insistió en que su movilización no responde a intereses partidistas e indicó que su lucha nace de la defensa de la educación pública, los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores de la educación.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO