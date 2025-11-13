Este jueves 13 de noviembre, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició un paro nacional de 48 horas con concentración en Ciudad de México , en demanda de avances en su agenda laboral y social. Debido a esta movilización, las y los capitalinos tendrán que planificar su ruta de hoy y, posiblemente, también la de mañana; te compartimos las estaciones de las líneas del Metro CDMX afectadas y las rutas alternas que podrás tomar esta jornada.

En el inicio de las movilizaciones, maestros y maestras de la CNTE intentaron derribar las vallas que protegen a Palacio Nacional. Al no tener éxito en esta tarea, las y los docentes marcharon hacia la Cámara de Diputados, donde planean instalar un plantón durante todo el día y la noche del jueves, así como toda la jornada del viernes.

Las protestas tienen como eje la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2017, así como la eliminación total de las reformas educativas impulsadas por administraciones pasadas.

Estaciones afectadas por la CNTE

La estación Allende se encuentra abierta, pero permanece cerrada la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2, hasta nuevo aviso. La circulación de los trenes es continua, según publicó desde redes sociales el Metro CDMX.

Actualizaciones del Metro CDMX. X / @MetroCDMX

Desde las 10:00 horas de este jueves 13 de noviembre, el Metro de la Ciudad de México publicó la normal operación de todas las líneas. Dijo que todas las estaciones estiman un flujo de trenes no mayor a 5 minutos.

Actualizaciones del Metro CDMX. X / @MetroCDMX

Por su parte, el servicio de Metrobús CDMX reporta que, hasta el momento la Línea 5 se encuentra sin servicio en Vasco de Quiroga por intervención en la estación.

Actualizaciones del Metrobús CDMX. X / @MetrobusCDMX

Actualizaciones del Metrobús CDMX. X / @MetrobusCDMX

Te recomendamos seguir las actualizaciones de los servicios de Metro CDMX y Metrobús CDMX para conocer más detalles al momento de las afectaciones que pudieran surgir en estas jornadas. Del mismo modo, te recordamos que El Informador se mantendrá monitoreando las movilizaciones de la CNTE. No te pierdas la cobertura más completa.

