CNTE: ¿A qué hora empieza la marcha este 1 de junio en CDMX?

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmaron su huelga nacional este lunes 1 de junio a las 09:00 de la mañana , luego de no llegar a un acuerdo con el Gobierno federal respecto a sus principales demandas laborales y de seguridad social.

La noticia se difundió por medio de un comunicado previo al informe del domingo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del magisterio disidente confirmaron las movilizaciones y protestas en distintas entidades del país, reforzando su presencia en la Ciudad de México.

“Nuestra lucha no se subordina a colores partidistas, proyectos sexenales ni discursos de ocasión. Nuestra responsabilidad política se encuentra con la educación pública, con los derechos laborales, con la seguridad social, con los territorios, con la justicia social y con las causas del pueblo trabajador” , expresó la CNTE.

De igual forma, la CNTE lanzó críticas al mensaje expresado por la Presidenta este domingo, al asegurar que rechazan “categóricamente este ejercicio de legitimación política”.

Asimismo, los docentes señalaron que la legitimidad “no se decreta desde los escenarios oficiales ni se construye mediante informes espectaculares, propaganda política o concentraciones multitudinarias organizadas desde el aparato gubernamental”.

¿Qué es lo que pide la CNTE?

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Eliminación de la reforma educativa de 2019

Aumento salarial del 100% al sueldo base

Justicia Social y democracia sindical

La protesta tendrá lugar este lunes 1 de junio a las 9:00 de la mañana con una marcha en la Ciudad de México, donde comenzará desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la capital.

Al terminar la movilización, integrantes de la CNTE se instalarán frente la Plaza de la Constitución como medida de presión hacia las autoridades federales.

Se espera que las protestas generen afectaciones viales en el centro de la capital, por lo que la recomendación es prevenir tiempos y considerar rutas alternas.

NG