Clima HOY: Frentre frío 31 podría provocar caída de nieve en estos estados

El pasado sábado 24 de enero, durante el transcurso de la tarde-noche, el desplazamiento del frente frío número 31 y su masa de aire ártica, favoreció una tormenta de nieve que recorrerán el Noroeste de México y se fusionaran con los efectos del frente estacionario número 30 y su masa de aire ártico extendidos sobre el Norte y Noreste del país.

Lee también: Tormenta invernal y frente frío 30 harán de las suyas HOY en México

Pronóstico de nevadas en estados del país

Debido a esto, se pronostica caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila. Asimismo, podría registrarse lluvia engelante en los estados mencionados.

Heladas en el Centro y Norte del país

Se pronóstica un ambiente frío sobre el Centro y Norte, con posibles heladas al amanecer en zonas montañosas, de valle y en Neovolcánico. Cabe destacar que estas bajas temperaturas serán más gélidas hacia la noche, una vez que la masa de aire ue impulsa al frente comience a etenderse sobre dichas regiones.

Te puede interesar: Sheinbaum reitera que México negocia con Estados Unidos sin subordinarse

Se preveen temperaturas mínimas de -15° a -10° C

De acuerdo al pronóstico se preveen temperaturas mínimas de -15 ° a -10° C con heladas y nieve en sierras de Chihuahua, Sonora y Durango, y temperaturas mínimas de -9° a 0° C con probabilida de heladas en zonas de Valle en Baja California, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Por otro lado, en zonas de valle y sierra de Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Chiapas y Morelos se prevé temperaturas mínimas de 0° a 5° Celsius.

Con información de Meteored.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS