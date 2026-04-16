El clima en nuestro país está a punto de experimentar un giro radical que pondrá en pausa el calor primaveral en varias regiones. El Frente Frío 45 ya tiene fecha oficial de entrada a México, trayendo consigo un marcado descenso térmico que afectará nuestras actividades cotidianas durante los próximos días.

Según los reportes más recientes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno meteorológico no llegará solo. Su interacción con otros sistemas atmosféricos potenciará sus efectos, generando desde heladas en zonas serranas hasta fuertes rachas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora en el norte del territorio.

¿Cuándo y por dónde ingresará el nuevo sistema frontal?

Los pronósticos oficiales de la Conagua indican que este sistema frontal ingresará por el noroeste de la República Mexicana este viernes 17 de abril. A partir de ese momento, comenzará su desplazamiento rápido, alterando las condiciones climáticas de manera progresiva a lo largo del fin de semana en diversas entidades.

Durante su avance inicial, el fenómeno interactuará directamente con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. Esta peligrosa combinación será la responsable de generar un ambiente gélido, nubosidad densa y las primeras precipitaciones importantes en la franja fronteriza, obligando a los habitantes a extremar precauciones inmediatas.

Para el sábado 18 de abril, el sistema se extenderá con mayor fuerza sobre el norte y noreste del país. En esta fase, chocará con una línea seca y con la corriente en chorro subtropical, lo que incrementará significativamente el riesgo de tolvaneras y torbellinos en las zonas más áridas.

Lista de estados más afectados y pronóstico de lluvias

Las precipitaciones serán uno de los factores más críticos durante el paso de este fenómeno. Se esperan lluvias puntuales fuertes y chubascos intensos principalmente en Nuevo León, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas, donde las autoridades recomiendan mantenerse alerta ante posibles encharcamientos o crecidas de ríos en zonas vulnerables.

Además, el reporte meteorológico anticipa lluvias aisladas que sorprenderán a los habitantes de Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, Puebla, Veracruz y el Estado de México. Estas condiciones de humedad constante complicarán el tránsito vehicular, por lo que se sugiere a los conductores manejar con extrema precaución en las carreteras de estas regiones.

Por otro lado, el constante ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el Océano Pacífico agravará la inestabilidad atmosférica. Esto provocará descargas eléctricas y un ambiente húmedo que contrastará fuertemente con las ondas de calor que aún persisten en el occidente y sur del territorio nacional.

Temperaturas bajo cero y consejos para salvaguardar la integridad de tus seres queridos

El termómetro sufrirá una caída drástica que no pasará desapercibida. Las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Tlaxcala y Puebla registrarán temperaturas mínimas que oscilarán entre los -5 y 0 °C, acompañadas de heladas matutinas que pondrán en riesgo los cultivos y la salud de la población vulnerable.

Ante este escenario adverso, las dependencias de Protección Civil han emitido alertas preventivas para evitar tragedias. Es fundamental que la ciudadanía no subestime este cambio brusco de temperatura, especialmente porque el cuerpo humano resiente más el frío después de haber estado expuesto a las recientes e intensas olas de calor.



Para mantenerte seguro, te recomendamos aplicar estos consejos:

Vístete con ropa térmica usando la técnica de capas

Evita encender anafres dentro del hogar para prevenir intoxicaciones

Protege las tuberías exteriores de tu casa para evitar que se revienten por el hielo

Resguarda a tus mascotas en el interior, recuerda que el frío también les afecta a los animales

Mantente informado a través de canales oficiales, prepara tu mochila de emergencia y comparte esta información con tus seres queridos para que el frío no los tome por sorpresa este fin de semana.

CT