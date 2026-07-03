Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 3 de julio determina que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Viernes 10 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Mazamitla