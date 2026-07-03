Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 3 de julio determina que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

