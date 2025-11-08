Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 8 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 8 de noviembre informa que estará con muy nuboso con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 28%.Domingo 9 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Lunes 10 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 9Martes 11 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Jueves 13 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Viernes 14 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Sábado 15 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque