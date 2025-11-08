Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 8 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 8 de noviembre informa que estará con muy nuboso con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 9 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 10 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 9

Martes 11 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Jueves 13 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Viernes 14 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Sábado 15 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

