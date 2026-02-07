Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 7 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 7 de febrero anticipa que estará con nubes con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Lunes 9 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 14 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

