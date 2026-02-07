Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 7 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 7 de febrero anticipa que estará con nubes con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Lunes 9 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Sábado 14 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta