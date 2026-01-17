Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 17 de enero determina que estará con lluvia ligera con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 53%.Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 9Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Viernes 23 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en El Salto