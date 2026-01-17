Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 17 de enero determina que estará con lluvia ligera con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 53%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 9

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Viernes 23 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

