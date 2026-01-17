Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

El clima en Cancún para este sábado 17 de enero informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 72%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Según se establece, el clima presenta un 31% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 20

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Jueves 22 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 23 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Sábado 24 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

