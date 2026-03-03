Senado recibe iniciativa de Sheinbaum para limitar pensiones de exfuncionarios públicos

La Cámara de Senadores recibió este martes la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reformar el artículo 127 de la Constitución y establecer un tope a las pensiones de exfuncionarios públicos.

La propuesta plantea que las pensiones de exservidores de organismos como el Banco de México, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad no superen el 50% del salario que percibe la titular del Poder Ejecutivo federal. Esto implicaría un límite superior a los 70 mil pesos mensuales.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que el órgano legislativo ya recibió formalmente el proyecto. Señaló que la medida podría generar un ahorro aproximado de cinco mil millones de pesos al año, recursos que —dijo— podrían destinarse a programas sociales.

La legisladora explicó que la iniciativa será turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, encargadas de analizarla y elaborar el dictamen correspondiente. Posteriormente, el documento será sometido a discusión y votación en el Pleno.

Castillo Juárez subrayó que se trata de un tema sensible para la ciudadanía y aseguró que será atendido con responsabilidad y de cara a la nación por parte del Senado.

YC