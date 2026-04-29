Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 29 de abril prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 30 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

