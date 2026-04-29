Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 29 de abril prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 30 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto