Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 28 de enero determina que estará con nubes con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 29 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

