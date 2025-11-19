Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 19 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 19 de noviembre informa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

