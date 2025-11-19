Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 19 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 19 de noviembre informa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos