Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 14 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 14 de enero informa que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 9

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 12

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

