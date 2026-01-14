Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 14 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 14 de enero informa que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 9Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 12Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan