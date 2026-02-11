Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 11 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 11 de febrero informa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 27%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 13 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Sábado 14 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Domingo 15 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Lunes 16 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos