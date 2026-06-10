Lotería Nacional Sorteo Mayor 4015: resultados del 9 de junio

La edición 4015 del Sorteo Mayor, tómbola que cada martes reparte 21 millones de pesos en tres series de 7 millones cada una, fue celebrada anoche en el edificio de la Lotería Nacional.

El premio por cachito de la serie ganadora es de 350 mil pesos.

El número ganador del primer premio fue el 32377, cuya serie 1 fue puesta a la venta en La Paz, Baja California; la 2 en Guadalajara, Jalisco, y la 3 por medios electrónicos.

Se otorgaron reintegros con monto de 600.00 pesos para 20 vigésimos a los billetes terminados en 8, excepto aquellos con las terminaciones 2378, 378 y 78, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo para los terminados en 2, excepto a los números con cifras finales 7582, y a los terminados en 7.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

El billete del Sorteo Mayor 4015 conmemoró el aniversario 200 del Poder Judicial del Estado de Querétaro, que vio instalado su Supremo Tribunal de Justicia el 3 de junio de 1826.

Este suceso también fue celebrado con la emisión de una estampilla postal.

X/lotenal

Resultados de sorteos nocturnos del 9 de mayo

Chispazo 12058 de las 21:00 horas

03, 07, 19, 20, 23

Tris Clásico 36152 de las 21:00 horas

0, 0, 3, 2, 7

Gana Gato 3020

Número ganador:

4 3 3

5 # 3

2 4 3

Melate Retro 1641